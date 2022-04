Online il nuovo singolo di Joe Romano

Si intitola “ Hallelujah” il nuovo singolo di Joe Romano, in tutte le radio e digital store per Ondesonore Records in collaborazione con Collettivo Funk e Clockbeats

Si intitola “Hallelujah” il nuovo singolo di Joe Romano, dal 4 marzo in tutte le radio e digital store per Ondesonore Records in collaborazione con Collettivo Funk e Clockbeats.

Dopo l”ottima accoglienza ricevuta da “Mona Lisa”, brano che vanta il featuring con Saturnino e Riccardo Onori, il giovane cantautore torna con un brano emozionale e coinvolgente, che si muove sui territori del pop più raffinato estendendosi fino a quelli del gospel.

«Sono generi in cui mi sento particolarmente a casa» – racconta Joe – «Questo brano nasce tra le mura di camera mia, mentre scrivevo 365 canzoni in 365 giorni, una specie di follia! Parla della voglia di ringraziare se stessi e godere dei traguardi raggiunti, che siano piccoli o grandi. Come titolo ho scelto ”Hallelujah”, perché è un inno che possiamo urlare tutti per festeggiare gli obiettivi raggiunti e dire grazie, una parola che oggi si usa veramente poco ma è così ricca da riempire un oceano».

E aggiunge: «È un viaggio, un percorso per inflazionare una parola di cui dovremmo abusare per essere un po’ meno soli e un po’ più felici. È importante essere consapevoli di intraprendere una strada in cui credere, a prescindere dai deserti e dagli scenari che si stanno lasciando dietro le spalle».

CHI È JOE ROMANO

Joe Romano ha 30 anni ed è un cantautore della provincia di Napoli. Dopo una lunga gavetta live nei club, prima come frontman dei The Motel (ex UP3SIDE) poi come solista, ha iniziato a partecipare a contest di importanza nazionale. Nel 2012 è stato tra le Wild Card di Arisa a X Factor, in seguito ha conquistato il secondo posto a Deejay On Stage ed è stato finalista sia del Fiat Music a CasaSanremo che di Una Canzone Per Me di Lodovica Comello. Nel 2021 vince il Byc Sunset Music Contest.

Ha poi pubblicato un Ep autoprodotto dal titolo “Alla Ricerca della Fama-Cità”. L’iniziativa di scrivere 365 canzoni in 365 giorni lo porta ad essere l’artista scelto da Musica Italiana su Clubhouse, per incidere il singolo “Mona Lisa” insieme a Saturnino e Riccardo Onori.

ASCOLTA HALLELUJAH: www.bfan.link/hallelujah-3

INSTAGRAM: www.instagram.com/joe_romanomusic