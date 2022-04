Netflix e Sony bloccano i film con Will Smith

Netflix e Sony verso lo stop dei film con Will Smith. Le scuse e le dimissioni dell’attore dopo lo schiaffo a Chris Rock non sono bastate

Non si mette per niente bene per Will Smith. Dopo lo schiaffo a Chris Rock sul palco della notte degli Oscar e le dimissioni dall’Academy, Netflix, secondo quanto si legge su Variety, sta allentando le lavorazioni di Fast and Loose, film con protagonista Smith: sembra che la ricerca del regista sia stata fermata e ancora non sappiamo se cercherà un nuovo attore per il ruolo principale.

E ancora, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Will Smith dovrebbe debuttare su Apple Tv+ con Emancipation, un dramma sulla schiavitù. Non c’è ancora una data di uscita e la piattaforma non si è espressa sulla vicenda. Sony, invece, ha bloccato la lavorazione di Bad Boys 4.

“Abbiamo ricevuto e accettato le dimissioni immediate del signor Will Smith dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Continueremo ad andare avanti con i nostri procedimenti disciplinari contro il signor Smith per violazioni degli standard di condotta dell’Accademia, prima della nostra prossima riunione del consiglio programmata per il 18 aprile“, ha detto il presidente dell’Accademia David Rubin dopo le dimissioni dell’attore.