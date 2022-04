Mieloma multiplo: Fda approva terapia CAR-T diretta contro il BCMA

Mieloma multiplo: l’agenzia statunitense Fda approva ciltacabtagene autoleucel, terapia CAR-T diretta contro il BCMA

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Carvykti (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) per il trattamento di adulti con mieloma multiplo recidivato o refrattario (RRMM) dopo quattro o più linee precedenti di terapia, compresi un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulante e un anticorpo monoclonale anti-CD38.

L’approvazione si basa sui dati dello studio registrativo CARTITUDE-1, che includeva pazienti che avevano ricevuto una mediana di sei regimi di trattamento precedenti (range, 3-18), e avevano precedentemente ricevuto un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38.

Nel dicembre 2017, Janssen ha stipulato un accordo esclusivo di licenza e collaborazione mondiale con Legend Biotech USA per sviluppare e commercializzare ciltacabtagene autoleucel.

Cilta-cel è una terapia con cellule T con recettore dell’antigene chimerico (CAR-T) caratterizzata da due anticorpi a dominio singolo che mirano all’antigene di maturazione delle cellule (B-Cell Maturation Antigen, BCMA), una proteina della superficie cellulare che gioca un ruolo essenziale nella proliferazione e nella sopravvivenza delle plasmacellule ed è sovra espressa sulle plasmacellule mielomatose.

Lo studio registrativo

Nello studio registrativo CARTITUDE-1, il trattamento una tantum con cilta-cel ha prodotto risposte profonde e durature, con il 98 per cento (95 per cento di intervallo di confidenza [CI], 92,7-99,7) dei pazienti con RRMM che hanno risposto alla terapia (98 per cento di tasso di risposta globale [ORR] (n=97). In particolare, il 78 per cento (IC del 95 per cento, 68,8-86,1) dei pazienti che hanno raggiunto questo livello di risposta (n=76) ha sperimentato una risposta completa rigorosa (sCR), una misura in cui un medico non è in grado di osservare alcun segno o sintomo della malattia tramite imaging o altri test dopo il trattamento. Ad una mediana di 18 mesi di follow-up, la durata mediana della risposta (DOR) è stata di 21,8 mesi.

Il mieloma multiplo è un tumore del sangue incurabile che colpisce un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule, che si trovano nel midollo osseo. Nonostante lo sviluppo di ulteriori opzioni di trattamento negli ultimi anni, la maggior parte delle persone che vivono con il mieloma multiplo affrontano prognosi scarse dopo aver sperimentato la progressione della malattia in seguito al trattamento con tre classi terapeutiche principali, che includono un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo monoclonale anti-CD38.

“Le risposte nello studio CARTITUDE-1 hanno mostrato una durata nel tempo e hanno portato la maggior parte dei pazienti pesantemente pretrattati a ottenere risposte profonde dopo 18 mesi di follow-up”, ha detto Sundar Jagannath, M.D., direttore del Centro di eccellenza per il mieloma multiplo e professore di medicina, ematologia e oncologia medica, al Tisch Cancer Institute presso la Icahn School of Medicine al Mount Sinai, e principale investigatore dello studio. “L’approvazione di cilta-cel fornisce ai medici un’opzione di trattamento immunoterapico che offre ai pazienti l’opportunità di essere liberi dalle terapie anti-mieloma per un periodo di tempo”.

L’efficacia a lungo termine e il profilo di sicurezza di ciltacabtagene autoleucel sono in corso di valutazione nello studio CARTITUDE-1.

I risultati del follow-up a due anni presentati di recente all’American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting hanno mostrato che il 98% dei pazienti trattati con ciltacabtagene autoleucel per la RRMM ha risposto alla terapia (98% di tasso di risposta globale [ORR] (n=97), e una maggioranza di pazienti che ha raggiunto una profondità di risposta sostenuta con l’83% dei pazienti che ha raggiunto una sCR al follow-up di 22 mesi.

Informazioni su ciltacabtagene autoleucel

Ciltacabtagene autoleucel è un’immunoterapia autologa delle cellule T, geneticamente modificata, diretta al BCMA, che comporta la riprogrammazione delle cellule T di un paziente con un transgene che codifica un recettore chimerico dell’antigene (CAR) che identifica ed elimina le cellule che esprimono l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA).

Il BCMA è espresso principalmente sulla superficie delle cellule di linea B del mieloma multiplo maligno, così come delle cellule B in fase avanzata e delle plasmacellule. La proteina CAR di ciltacabtagene autoleucel presenta due anticorpi a singolo dominio che mirano al BCMA, progettati per conferire un’alta avidità contro il BCMA umano. Quando si lega alle cellule che esprimono BCMA, la CAR promuove l’attivazione delle cellule T, l’espansione e l’eliminazione delle cellule bersaglio.

Nel dicembre 2017, Janssen Biotech, Inc. ha stipulato un accordo esclusivo di licenza e collaborazione a livello mondiale con Legend Biotech USA per sviluppare e commercializzare ciltacabtagene autoleucel.

Ad aprile 2021, Janssen ha annunciato la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio all’Agenzia europea per i medicinali per l’approvazione di Carvykti per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato e/o refrattario.