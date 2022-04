I bookmakers favoriscono la Ferrari

Nessuno resiste al fascino di F1, non giovani e di certo non vecchie generazioni. Quest’anno, con i cambiamenti riportati alle vetture e grazie alle nuove regole adottate nel 2021 e implementate quest’anno, finalmente abbiamo la possibilità di vedere la Ferrari vincere sia la gara piloti che costruttori.

Di cambiamenti riportati alle vetture ne abbiamo parlato tanto, ma rinfreschiamoci la memoria perché finalmente abbiamo la Ferrari in cima alla classifica. Ferrari in cima alla classifica è una cosa ci aspettavamo. Infatti, dall’inizio della stagione le scommesse inglesi sono state inclini a favorire la Ferrari e hanno avuto ragione. Grazie al ritorno dell’effetto suolo si favoriscono i sorpassi e possiamo vedere le vere abilità dei piloti messe alla prova. Il passo limitato a 3600 mm e gomme ribassate Pirelli con i cerchi da 18 pollici aiutano anche. La terza novità riguardava peso delle vetture aumentato da 752 a 795. Quarto cambiamento molto importante riguarda le power unit e ultima novità, il carburante con la quantità di benzina biologica che va dal 5,75 al 10%. La Ferrari è diventata più competitiva anche grazie al miglioramento del simulatore e della galleria del vento. La squadra in generale è molto più preparata rispetto al passato e farà un lavoro migliore in termini di sviluppo.

Ritorniamo alle gare. Nel calendario sono previste 23. Prime due, a Bahrain e Arabia Saudita sono già dietro di noi e dopo una settimana di sosta, la F1 torna in Australia a Melbourne, per il terzo appuntamento del Mondiale 2022. Classifica piloti dopo due gare vede in cima Leclerc (Ferrari) 45 punti seguito da compagno di squadra Sainz 33 punti. Nonostante le sue difficoltà a comprendere appieno la nuova Ferrari, Sainz è secondo in campionato. Al terzo posto abbiamo Verstappen (Red Bull) 25 punti, quarto Russell (Mercedes) 22 punti e quinto Hamilton con 16 punti. Classifica Team: Ferrari 78 punti, Mercedes 38 punti, Red Bull 37, Alpine 16, Haas 12 e così via verso il fondo della classifica. Molto probabilmente non vedremmo grandi cambiamenti, almeno per le squadre e piloti che sono i primi sulla lista.

Quello che ci aspettiamo è la sfida in Australia, tra Leclerc e il campione in carica Verstappen. Questo duello di due grandi piloti non lascerà indifferente nessuno. Poi, non potremmo non emozionarci davanti a uno degli eventi sportivi mondiali più importanti che ritorna dopo due anni. Infatti, la F1 torna in Australia dopo lo stop imposto dalla pandemia. Covid ha trattenuto anche Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo che inizierà la sua stagione al GP d’Australia dopo essersi ripreso dal Covid-19. Il pilota di riserva, Nico Hulkenberg, non ha fatto molto per la squadra ma non c’era altro odo, bisognava sostituire Vettel. Hulkenberg purtroppo non è riuscito a segnare punti, finendo 17° in Bahrain e 12° in Arabia Saudita e adesso vedremmo Vettel schierato insieme Lance Stroll a Melbourne.

Come si presenta il circuito di Melburne?

Prima importante cosa che notiamo è che dopo due anni circuito è stato modificato per essere più veloce. Il tracciato è più veloce grazie all’asfalto completamente nuovo e questa è solo la prima modifica. Nel tentativo di offrire maggiori opportunità di sorpasso, alcuni angoli di circuito Albert’s Park sono stati allargati.

La chicane a bassa velocità, destra/sinistra ora non c’è. È stata completamente aggirata per estendere considerevolmente il retro della pista. Ci sono più opportunità di sorpasso nella zona di frenata. La stretta corsia delle box di Melbourne è stata notevolmente amplificata, consentendo di aumentare il limite di velocità di 20 chilometri orari. Di conseguenza, rientrare nella box per le gomme nuove sarà molto meno punitivo di prima, consentendo ai team la possibilità di spingere i propri piloti verso una gara con due, o forse anche tre soste. Quindi, ci aspettiamo uno spettacolo di velocità mai visto prima in Australia. Gare migliori, più battaglie tra i piloti, semplicemente, i cambiamenti spingono verso questo.

Le prove cominciano l’8 aprile e il 10 aprile vedremmo la gara vera e propria sul circuito di 5.30 km e 58 giri (in diretta Sky).

Venerdì 08/04/2022

05:00 Prove Libere 1

08:00 Prove Libere 2

Sabato 09/04/2022

05:00 Prove Libere 3

08:00 Qualifiche

Domenica 10/04/2022

07:00 Gara