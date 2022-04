Gli Open For Fun online con “Your Sight”

Vibes da ballad romantica per “Your Sight”, il nuovo pezzo della band Open for Fun, che mette in campo uno stile classico e senza tempo

Vibes da ballad romantica per il nuovo pezzo della band Open for Fun, che mette in campo uno stile classico e senza tempo. Una ritmica incalzante è la base per una melodia ed un flow che si contendono delicatezza ed aggressività, emotività e risolutezza.

“Your Sight” ci porta nell’emisfero delle parole non dette, dei desideri inespressi a causa della nebbia che ci coglie ed avvolge quando abbiamo paura di rivelare i nostri sentimenti.

L’immagine che si propone di creare vuole essere calda ed avvolgente: al freddo penetrante della solitudine, generata della paura di esprimersi, si contrappone la speranza che un solo sguardo possa fondersi al nostro aiutandoci a lasciarci andare.

Gli Open for Fun sono il punto di incontro di quattro personalità molto diverse fra loro che virano verso la stessa meta. Come sono soliti affermare, prima di essere una band sono una famiglia, con oneri ed onori che ne derivano.

Si conoscono tutti da molto tempo, tanto che potrebbero essere fratelli, e questo si rispecchia anche sul palco, dove portano uno show carico ed energico, forte della fiducia, musicale e personale, costruita in anni di condivisione di palchi con precedenti progetti e di post serata passati insieme.

Il sound, alternative/rock, è contraddistinto da linee vocali e riff melodici contrapposti a ritmiche aggressive, dove l’uso di pad e synth si amalgama al suonato. I testi con un retrogusto malinconico, i riff che strizzano l’occhio al passato, la ritmica che inesorabile macina nelle retrovie, non è un genere, è uno sfogo.

Negli anni hanno collaborato con diversi Management e Booking nel conseguimento di traguardi quali diversi tour in Europa e Russia, la registrazione di 2 EP (They Hope We’ll Never Find the Answer, ed Open for Fun) ed un CD (Gravity), fino ad arrivare alla partnership siglata con Sorry Mom! arrivata nel 2019 e perdurante.

La line-up presenta Macca alla voce, Maury al basso, Alex alla chitarra e Sma alla batteria, chi li conosce da più tempo sa che hanno avuto diversi cambi di line-up, ma sa anche portano rispetto e gratitudine a tutti gli amici che hanno voluto condividere questo progetto negli anni perché li hanno resi quello che sono ora.