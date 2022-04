AbbVie acquisisce Syndesi Therapeutics

AbbVie ha annunciato l’acquisto di Syndesi Therapeutics per un importo massimo di 1 miliardo di dollari, espandendo il suo portafoglio di ricerca sulle neuroscienze

AbbVie ha annunciato l’acquisto di Syndesi Therapeutics per un importo massimo di 1 miliardo di dollari, espandendo il suo portafoglio di neuroscienze con il candidato SDI-118 e altri farmaci con lo stesso meccanismo di azione.

Il composto è progettato per modulare la proteina SV2A che svolge un ruolo centrale nella trasmissione sinaptica, la comunicazione tra i neuroni nel cervello. Viene studiato in trial di fase Ib per testare la sua capacità di migliorare l’efficienza sinaptica in pazienti che hanno deficit cognitivi dovuti a vari disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi come il morbo di Alzheimer e la depressione.

Come parte dell’accordo, AbbVie farà un pagamento anticipato di 130 milioni di dollari, con gli azionisti di Syndesi potranno ricevere ulteriori 870 milioni di dollari al superamento di pietre miliari stabilite.

Jonathan Savidge, amministratore delegato di Syndesi, ha detto che la società è stata colpita da AbbVie e dalla sua visione condivisa del potenziale di SDI-118 in una serie di malattie neurologiche. “Sono felice della chiusura di questo accordo. È stato un piacere collaborare con i nostri investitori per indagare il potenziale di SDI-118 nei primi studi clinici. Ora, come parte di AbbVie, il programma è ben posizionato per passare a fasi successive di sviluppo clinico”, ha detto Savidge in una dichiarazione.

Tom Hudson, il capo di R&S e chief scientific officer di AbbVie, ha notato che c’è un “importante bisogno insoddisfatto” di nuove terapie e trattamenti che possano migliorare la funzione cognitiva nei pazienti con malattie neurologiche difficili da trattare. Attraverso l’acquisizione di Syndesi, AbbVie spera di far avanzare la ricerca del primo della classe SDI-118 per il trattamento del deterioramento cognitivo associato a disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi, ha detto Hudson in una dichiarazione.

L’anno scorso, Syndesi ha iniziato il dosaggio nello studio proof-of-principle circa otto mesi dopo che i risultati di due piccoli studi di fase I hanno mostrato che il farmaco era sicuro e ben tollerato nei partecipanti alla prova. Gli studi includevano anche dati promettenti nelle registrazioni dell’elettroencefalogramma (EEG) dell’attività cerebrale.

Syndesi ha detto che SDI-118 ha prodotto un “profilo unico di cambiamenti nella potenza quantitativa di frequenza relativa EEG”, che era coerente con un nuovo meccanismo di azione. L’azienda ha detto che i dati hanno completato i dati di impegno del bersaglio PET che erano stati visti in precedenza.

Sostenuta da Novo Holdings, Syndesi ha lanciato nel 2017 per sviluppare nuovi modulatori SV2A. Nel 2018, l’azienda ha dato in licenza SDI-118, che era stato scoperto da UCB Biopharma SRL, una delle organizzazioni che ha contribuito a lanciare Syndesi.

Per AbbVie, l’acquisizione di Syndesi dovrebbe completare la sua collaborazione in corso sulle malattie neurodegenerative con Mission Therapeutics. Lo scorso autunno, le due società hanno nominato due obiettivi dell’enzima deubiquitinante (DUB) per avanzare come potenziali terapie per l’Alzheimer e il Parkinson.

L’azienda aveva precedentemente una partnership per l’Alzheimer con Voyager Therapeutics, ma quella partnership è stata sciolta nel 2020. Le due aziende si sono inizialmente agganciate nel 2018 in una collaborazione di anticorpi vettoriali per tau e alfa-sinucleina con l’obiettivo di sviluppare anticorpi vettoriali contro la proteina tau.

UCB ha dato in licenza SDI-118 a Syndesi nel 2018. La casa farmaceutica belga commercializza già due prodotti che modulano SV2A, i farmaci antiepilettici Keppra (levetiracetam) e Briviact (brivaracetam). Tuttavia, Syndesi dice sul suo sito web che i suoi candidati modulatori SV2A “regolano la funzione di SV2A in modo distinto, mostrando in modelli preclinici proprietà pro-cognitive ma non anti-epilettiche “.