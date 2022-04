Su Rai 4 il film “Robocop”: ecco la trama

Su Rai 4 in prima serata il “Robocop” del 2014 che avvia un ciclo di film dedicato al “robopoliziotto” più celebre del grande schermo

Comincia lunedì 4 aprile su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) un ciclo di film dedicato al “robopoliziotto” più celebre del grande schermo, il Ciclo Robocop, che accompagnerà gli spettatori per le prossime settimane con tutti i film della saga in prima serata. Il primo appuntamento è alle 21.20 con “Robocop”, la versione più moderna a tecnologica del personaggio immaginata dal creatore di “Tropa de elite” e “Narcos”, José Padilha, nel reboot del 2014.

Alex Murphy, poliziotto onesto di Detroit e amorevole marito, rimane gravemente ferito in un attentato. La sua sorte è ormai segnata a meno che il suo corpo non sia “riportato in vita” dall’azienda leader nella tecnologia OmniCorp che sta sperimentando una modalità per integrare uomo e macchina per l’impiego nelle forze dell’ordine. Nasce così Robocop, ma in Alex cresce un dissidio interiore mosso dai sentimenti umani che ancora nel profondo prova. A dare volto al nuovo Robocop Joel Kinnaman, affiancato da un cast all-stars composto da Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson e Abbie Cornish.