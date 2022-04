STURG: a Cosenza l’evento di Rigenerazione urbana

Si svolgerà a Cosenza da Aprile a Maggio 2022 il primo evento del Sud Italia di Rigenerazione urbana e sociale attraverso le arti a servizio della qualità della vita, della bellezza e storicità di un luogo tanto caro alla città.

Un modello nazionale di azione che applica le buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso la bellezza, l’arte e il coinvolgimento dei cittadini in rete con l ’ intero globo.

Il ruolo urbano degli spazi dimenticati assume sempre più nuovi significati e suggerisce alle istituzioni nuovi policies urbanistiche. Nello specifico S.T.U.R.G è un progetto culturale che ha scelto un luogo di pertinenza adiacente ad un luogo simbolo della città calabrese e ha come tramite l’innesco emotivo tra i citizens del passato con quelli del presente e del futuro.

S tairway T o U rban R i- G eneration, che richiama il famoso brano dei Led Zeppelin “Stairway to Heaven”, è sostenuto e finanziato nell’ambito della 3^ edizione dell’avviso pubblico Creative Living Lab promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e prenderà forma in un ’ area adiacente Piazza XV Marzo, una delle più belle del centro storico di Cosenza.

La scalinata che verrà rigenerata diventerà un Open Museum collegato virtualmente a tutto il mondo grazie ad una web app dedicata. Saranno allestiti inoltre due spazi per lo spettacolo, costruiti con materiale di risulta, denominati “ Plastic Theatre ”.

“ Scalinata verso la Rigenerazione Urbana ” è metafora di rinascita e innesco di processi di cambiamento attraverso l’azione pratica. Ha l’intento di donare dignità e bellezza ad un luogo simbolo della memoria collettiva di migliaia di studenti e vuole avviare, proprio con loro, un processo di trasformazione.

L ’ obiettivo è restituire bellezza attraverso le arti figurative e plastiche con l ’ utilizzo di materiale di risulta ad un luogo che vive uno stato di degrado.

Il progetto è ideato e coordinato dall ’ Ass.Musica contro le mafie e gode del Patrocinio di Comune di Cosenza , Provincia di Cosenza e della partnership di Legambiente Calabria , Retake Palermo ed Ecoross srl. Altri partner sono l ’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro , il Liceo Classico Bernardino Telesio e l’ I.I.S. Lucrezia Della Valle di Cosenza.

L’opera collettiva finale sarà, inoltre, inaugurata da una performance multi-artistica che vedrà fondersi musica, danza contemporanea, fotografia in un esperimento di cinema verticale in diretta. Infatti la comunicazione grafica, video e foto avrà un concept totalmente verticale. Questa inquadratura è un formato tipico dello smartphone ed una nuova e moderna manifestazione visiva del nostro presente. S.T.U.R.G. avrà, quindi, anche lo scopo di consolidare quello che è divenuto un diffuso modulo espressivo.

Tra i protagonisti di S.T.U.R.G. ci sono la coreografa e danzatrice Marianna Chiarelli, l ’ eco music-pioneer Maurizio Capone (leader del gruppo BungtBangt), il direttore musicale Stefano Amato, il direttore grafico e creativo Luigi Naccarato , il regista Giovanni Rodia , le fotografe Chiara G. Leone e Sonia Golemme , ad altri che annunceremo nelle prossime settimane.