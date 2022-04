Previsioni meteo 4 aprile 2022: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 aprile 2022: precipitazioni residue al Sud e sulla Sardegna, torna il sole sul resto dell’Italia

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che nel fine settimana ha riportato piogge e neve a bassa quota su gran parte della nostra Penisola. Nelle prossime ore l’allontanamento del nucleo instabile dalle nostre regioni determinerà il ritorno del sole quasi ovunque. Avremo piogge residue al meridione e sulla Sardegna, oltre a nevicate sulle Alpi di confine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il sole tornerà a splendere su tutta l’Italia, ma nel corso della prossima settimana avremo alternanza di copertura nuvolosa e piogge a giornate con tempo asciutto. I modelli mostrano inoltre un deciso incremento delle temperature entro la fine della prima decade del mese.

Intanto per oggi, lunedì 4 aprile 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli fenomeni solo sulle Alpi orientali. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale dove avremo fenomeni sparsi, nuvolosità e schiarite altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. Neve fin verso i 500-1000 metri. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni con tempo stabile e cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Venti deboli dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, deboli piogge su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole, deboli piogge sulla Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.