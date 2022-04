La startup Filo entra nella classifica del Financial Times

Filo fra le 1000 aziende che sono cresciute più velocemente in Europa. La startup entra nella classifica del Financial Times

Filo secondo il Financial Times è fra le 1000 imprese che sono cresciute più velocemente in Europa nel 2021. La startup romana specializzata in dispositivi di tracciamento con tecnologia Bluetooth entra nel 2022 per la prima volta nella prestigiosa classifica del Financial Times alla posizione 114. Con un raddoppio delle assunzioni dal 2017 ad oggi e con un fatturato che ha toccato nel 2020 i 10 milioni di euro – era 815 mila nel 2017 – l’azienda italiana fondata da Giorgio Sadolfo, Lapo Ceccherelli, Andrea Gattini e Stefania De Roberto nel 2014, entra nella prestigiosa graduatoria alla posizione 114.

Filo, tasso di crescita dei ricavi 2020-2017 +130%

La classifica, stilata con Statista, società di ricerca internazionale, prende in considerazione le società europee che hanno ottenuto il più alto tasso di crescita annuale composto dai ricavi tra il 2017 e il 2020. Il tasso di crescita minimo richiesto per entrare nella lista era del 36,5%, superiore al 35,5% necessario per accedere alla classifica dell’anno scorso, Filo raggiunge il 130%. Una performance in linea con quella dell’Italia. Il nostro Paese, infatti, primeggia per numero di voci in graduatoria, con 235, seguito dalla Germania con 194 ricorrenze, e dal Regno Unito con 155. Come lo scorso anno, Londra è la città con il maggior numero di aziende in rapida crescita (81), seguono Parigi (34) e Milano (33).

Piani futuri e nuove sfide

Nei piani futuri dell’azienda c’è quello di concentrarsi sempre di più sui bisogni della neogenitorialità ed esplorare i modi in cui la tecnologia possa andare incontro alle necessità della famiglia. Dopo Filo Tag e Tata Pad, oggi la startup è pronta a lanciare un nuovo prodotto, presentato in anteprima al Mobile Congress di Barcellona e pensato per supportare i genitori in una delle sfide più complesse: il sonno dei bambini.