Ethereum e crisi delle borse mondiali. Come reagirà questa cripto?

La guerra in Ucraina insieme agli spropositati aumenti delle materie prime ha portato ad un tracollo immediato delle borse mondiali. Una “botta” che ha colpito tutti i settori ed a cui non sono rimaste indenni nemmeno le criptovalute.

Gli occhi di investitori e curiosi si sono subito posati su queste nuove monete, con curiosità ed apprensione. In particolare molta attenzione è stata posta su Ethereum, considerata la perfetta e miglior esponente tra le cripto di seconda generazione.

Premesso che ogni evento mondiale influisce sulle economie e le varie valute, come reagirà questa cripto?

Innanzitutto chiariamo che le cripto, come ogni altro investimento, non sono immuni da rischi, anche senza arrivare agli estremi di quanto pronunciato più volte da Warren Buffett:

“Stanne lontano. È un miraggio, in fondo. In termini di criptovalute, in generale, posso dire quasi con certezza che faranno una brutta fine”.

Warren Buffett

Ora che il buon Buffett ci ha tolto ogni entusiasmo ma dato una maggiore consapevolezza sulle cripto, vediamo come questa moneta può reagire ai crolli mondiali delle borse. Questa è una valutazione ed ipotesi assolutamente da fare prima di comprare denaro Ethereum o investire in qualsiasi altra criptovaluta.

Prima di iniziare ricordiamo un breve vademecum a cui attenersi, in ogni periodo nell’anno, ma ancora di più quando le fluttuazioni sono più sostenute:

Evita l’impulsività

Quando investi in strumenti che possono portare grandi guadagni, devi tenere conto che gli stessi sono spesso sottoposti ad una grande volatilità. Non ti curare quindi delle oscillazioni che arrivano in seguito a news e rumors. Quando hai deciso di investire sulle cripto, hai contestualmente valutato un certo periodo di tempo per il tuo investimento, attieniti allo stesso e non farti influenzare da news e rumors nel breve periodo.

Non seguire ogni news di mercato

Aggiornare continuamente il feed della news o la schermata che mostra il valore di Ethereum non servirà ad aumentare il valore dello stesso. Imponiti quindi di fare un controllo solo ogni certo tempo, specialmente se la tua idea di investimento è quella da “cassettista”.

Ma cavalcalo

Ogni abbassamento può essere un’occasione per incrementare il tuo investimento, se hai la liquidità e la voglia di aumentare la tua esposizione, agisci, valutando bene i tempi di acquisto di Ethereum.

Senza pensare di batterlo

No, non batterai mai il mercato, ne riuscirai solitamente ad ottenere grandi guadagni pensando di comportarti in maniera opposta alla massa. Siine consapevole ed agisci di conseguenza.

Perché Ethereum performerà meglio della media in questa crisi?

Con un ottimo valore di mercato, che supera i 70 miliardi di dollari, Ethereum ha ormai “le spalle abbastanza grosse” per reistere anche alle sollecitazioni più evidenti. La struttura della moneta, basata su un solido sistema di programmazione la rende solida e capace di resistere a brevi sconquassi come quella tipici di questa situazione.

Ethereum è poi una valuta intelligente, visto che si basa su una blockchain proprietaria su cui sono stati sviluppati gli Smart Contract, veri e propri contratti digitali alla base delle Dapp, strutture che gli utilizzatori di questa blockchain utilizanno per molte funzionalità avanzate. Questa struttura multipla rende quindi Ethereum meno volatile rispetto ad altre cripto, riducendo il rischio di crolli derivante da news finanziarie.

Per concludere

Anche oggi, nonostante la situazione geopolitica ed economica non sia delle migliori, Ethereum sembra la cripto in cui investire per eccellenza. Con un pò di intelligenza finanziaria, fondi da parte e la consapevolezza e volontà di guadagnare nel medio periodo, questo potrebbe essere proprio il momento migliore per investire in questa cripto o aumentare un investimento già attivo.

Per farlo, il nostro consiglio è quello innanzitutto di essere informati su come funziona Ethereum e le sue logiche. Avendo la consapevolezza di fare l’investimento, il nostro consiglio èq uindi quello di farlo con un operatore serio ed affidabile, come quello da noi utilizzato giornalmente, Anycoin.

Le cripto sono l’investimento del presente e del futuro per eccellenza, qualcosa che, non devi assolutamente perderti.