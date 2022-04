Dopo il successo di Palermo Coca-Cola [email protected] 2022 proseguirà a Padova dal 7 al 10 aprile e poi a Bologna dal 28 aprile al 1° maggio

Ancora una volta la città di Palermo risponde con entusiasmo all’appuntamento con il Coca-Cola [email protected]. Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, l’evento ha registrato un boom di richieste, nella prima tappa del tour 2022, con oltre 6.500 pizze sfornate in soli quattro giorni. Il sold out delle vendite dimostra che la kermesse, con la sua formula “in delivery”, ha incontrato il gusto dei palermitani che hanno potuto godere dell’unicità dell’evento potendo apprezzare, contemporaneamente sulla propria tavola, diverse pizze realizzate dai migliori maestri pizzaioli italiani.

I quattro top player maestri pizzaioli, i siciliani Ron Garofalo (pizzeria Mistral) Nunzio Billi (Re Borbone) ed i napoletani Paolo Pangia (L’antica pizzeria da Michele) e Davide Segreto (Rossopomodoro), hanno lavorato incessantemente ai forni a legna nell’hub di produzione, realizzando oltre le proposte classiche anche le loro specialità e realizzando così il numero record di oltre 1.500 pizze a sera. Le special box, ricche di tanti prodotti d’eccellenza e consegnati da Glovo, delivery partner dell’iniziativa, hanno valorizzato ulteriormente l’esperienza molto apprezzata dai cittadini palermitani.

Altro successo, conseguito a Palermo, quello della mission solidale del Coca-Cola Pizza [email protected] con la donazione, durante la quattro giorni, di 1.000 pizze a Banco Alimentare, per aiutare chi è in difficoltà. Il charity partner dell’iniziativa, che lotta contro lo spreco alimentare, ha operato a fianco degli organizzatori ricevendo, a fine tappa, le materie prime inutilizzate. Grande sensibilità dimostrata anche da Coca-Cola, title sponsor dell’evento, che, per ogni pizza venduta, donerà un contributo a Banco Alimentare consentendo di distribuire alimenti alle persone in difficoltà pari a un pasto* attraverso le strutture caritative convenzionate (*1 pasto corrisponde a 500 gr di alimenti).

La manifestazione si sposterà, il mese prossimo, nel nord Italia con i prossimi due appuntamenti in programma tra aprile e inizio maggio. Ad ospitare la seconda tappa, dal 7 al 10 aprile, sarà la città di Padova con l’hub di produzione che vedrà protagonisti i maestri pizzaioli Davide Civitiello e Antonio Sorrentino, (Rossopomodoro), Alberto Buonocore (Fresco), Errico Porzio (Pizzeria Errico Porzio) e Fabio Cristiano (Antica Pizzeria Da Gennaro). Mentre la terza tappa sarà in programma a Bologna dal 28 aprile al 1° maggio.

Per il secondo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor, dell’edizione 2022: pizza e Coca-Cola è il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e convivialità.

