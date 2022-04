Chiara Ferragni confessa ai fan problemi con la pelle

Chiara Ferragni si confessa: “La pelle è la mia più grande insicurezza”. L’imprenditrice digitale si sfoga sui social con un messaggio

A pochi giorni dal ritorno a casa di Fedez, dopo l’operazione per esportare il tumore al pancreas, Chiara Ferragni è tornata sui social per parlare della sua più grande insicurezza: la pelle. L’imprenditrice digitale ha postato due scatti: su uno appare truccata, e quindi senza imperfezioni, e sull’altro senza trucco. La “Ferry Nazionale” (anzi mondiale come spiega la Dire Giovani) ha voluto lanciare un messaggio di body positivity ai suoi oltre 26 milioni di follower.

“Per la maggior parte della mia vita adolescenziale/adulta la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle. Ho sempre avuto irritazioni/acne e mostrare la mia pelle quando era infiammata era molto stimolante per me. Negli ultimi 6 anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata moltissimo: ciò che mi ha veramente aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l’inositolo (totalmente naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo. Ogni tanto mi capita di avere dei breakout, e va benissimo, ho fatto pace con la situazione. Il giorno in cui Fedez è stato finalmente dimesso dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento. Do la colpa ai miei ormoni e il livello del mio stress era super alto. Avrei potuto evitare di parlarne e mostrarlo, ma poi ho pensato ‘perché non dovrei parlarne? Dobbiamo normalizzare anche i giorni di pelle brutta, e non avere la pressione di sentirci mai perfetti“.