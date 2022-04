Allo Spazio 18b in scena “Le voci di Virginia Woolf”

Fino al 10 aprile allo Spazio 18b in prima nazionale “LE VOCI DI VIRGINIA WOOLF”, spettacolo scritto da Federico Malvaldi e diretto da Jacopo Bezzi

Per i 140 anni dalla nascita della scrittrice, saggista e attivista britannica, la Compagnia dei Masnadieri porta in scena al Teatro Spazio 18b, fino al 10 aprile, in prima nazionale, il testo di Federico Malvaldi, LE VOCI DI VIRGINIA WOOLF, con la regia di Jacopo Bezzi.

Tre donne si ritrovano in una stanza del faro di Godrevy Island, principale meta delle vacanze d’infanzia di Virginia Woolf. Jane suona qualche nota stonata ad un vecchio pianoforte, Mary è seduta vicino al fuoco del camino e accarezza malinconicamente il contenuto di un misterioso cofanetto, mentre Virginia sta predisponendo le carte per giocare a tressette. Le donne sono soltanto in tre e sono costrette a giocare con il Morto. La lingua tagliente di Virginia colpisce le debolezze delle amiche: Mary si rifugia nell’alcool, mentre Jane innalza a scudo i suoi sogni romantici. Ben presto, però, Virginia si stanca di quel gioco e fa una proposta: alzare la posta in palio, scommettendo. Mary, invece, fa una proposta inaspettata: dare vita alla morte. Il gioco inizia a farsi pericoloso.

INFO:

Teatro SPAZIO 18B

Via Rosa Raimondi Garibaldi 18B – zona Garbatella.

Orario spettacoli Dal giovedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.

Biglietti UNICO 18 euro, RIDOTTO 13 euro, tessera associativa 2 euro.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TEL 06.92594210. WAPP 333.3305794 www.spazio18b.com [email protected]