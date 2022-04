Kenzo lancia la nuova collezione firmata Nigo

Sotto la direzione artistica di Nigo, KENZO lancia la seconda uscita di una serie di capsule collection in edizione limitata per la Primavera/Estate 2022

L’uscita segue la sfilata di debutto dello stilista per la Maison avvenuta a gennaio 2022, e verrà seguita da due ulteriori capsule.

Nigo è stato nominato Direttore Artistico di KENZO a settembre 2021. La seconda capsule collection esemplifica la reinterpretazione di archetipi e simboli alla base dello stile di Nigo. Emblema di KENZO, la tigre emerge in una nuova forma fumettistica, espressa attraverso la mano semplificata e umoristica del Direttore Artistico.

Circondata da foglie, appare su due guardaroba da cinque pezzi. Disegnati rispettivamente per donna e uomo ma dallo spirito genderless, i guardaroba esprimono un approccio senza tempo ed essenziale all’abbigliamento.

Una hoodie oversize in pile nero detta la silhouette rilassata della collezione, che si riflette in pantaloni cargo in cotone con coulisse color verde scuro decorati con un nuovo bottone caratterizzato dal fiore.

L’uscita include anche una felpa nera e t-shirt bianche e nere con motivi animati di coda di tigre sul retro.

La capsule in edizione limitata è disponibile in punti vendita selezionati nel mondo e su KENZO.COM.