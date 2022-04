Jim Carrey abbandona il cinema: “Ho fatto abbastanza”

Jim Carrey si ritira dalle scene: “Ho fatto abbastanza”. L’attore dal 7 aprile sarà al cinema con “Sonic Il Film 2”

In attesa di vederlo al cinema in Sonic Il Film 2, Jim Carrey ha annunciato l’intenzione di volersi ritirare dalle scene: “Mi sembra – e questa è una cosa che non sentirai mai dire da una celebrità – mi sembra di avere abbastanza. Ho fatto abbastanza. Io sono abbastanza“, ha detto l’attore durante un’intervista ad Access Hollywood per presentare il secondo capitolo con protagonista il porcospino blu più amato del mondo.

Ace Ventura, The Mask, Scemo & più scemo, Il Grinch, Una settimana da Dio, Se mi lasci ti cancello e The Truman Show: questi sono solo alcuni dei film che ci hanno fatto amare di Jim e il suo unico ed inimitabile talento e carisma. Sessant’anni di età e quaranta di carriera, Carrey come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarebbe arrivato alla pensione ma “se gli angeli dovessero portarmi una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che me la faccia sentire come una cosa molto importante da mostrare alla gente, allora potrei continuare. Mi prendo una pausa. Mi piace davvero la mia vita tranquilla, amo davvero dipingere e amo davvero la mia vita spirituale“.

IL TRAILER DI SONIC 2