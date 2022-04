“In My Soul” è il nuovo singolo di Stefano Villani

Disponibile online sulle piattaforme digitali “In My Soul”, nuovo singolo di Stefano Villani, pubblicato per la label Collettivo Funk di Marcello Sutera

Disponibile online “In My Soul”, nuovo singolo di Stefano Villani pubblicato per la label Collettivo Funk di Marcello Sutera. La canzone esprime come ogni persona affronti e reagisca a determinati cambiamenti della vita e come vivere certe sensazioni non sempre facili da affrontare: “Io e Gianluca (Fellini) abbiamo scritto il brano in un momento particolare, durante la fine di una relazione, non immaginando che la vita possa azzerare tutto da un momento all’altro. Per questo la canzone parla di guardarsi dentro, sentire il vento dentro le ossa: capita a tutti nella vita di vivere momenti poco felici” afferma Stefano Villani.

“In My Soul” è scritta da Stefano Villani e Gianluca Fellini – amico fraterno dell’artista e regista riminese che vive a Bali, Indonesia – e arrangiata dal noto DJ producer riminese Francesco Mami.

Il brano è disponibile in streaming e download sulle principali piattaforme online, con videoclip ufficiale sul canale YouTube della label Collettivo Funk.

Guarda il videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=UZnqG8_pmls