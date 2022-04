Uomini e Donne: morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio

Morto Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio nei programmi di Maria De Filippi, come Uomini e Donne, Amici e Tu sì que Vales

Ormai era diventato uno di famiglia. Nonostante fosse dietro le quinte, la sua presenza era una sicurezza non solo per i protagonisti dei programmi tv ma anche per il pubblico. Un punto di riferimento, un faro. Lui c’era sempre, pronto a soddisfare ogni necessità durante le dirette o registrazioni con la sua enorme gentilezza e competenza. Una persona buona e amata da tutti che oggi lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto. Addio a Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio nei programmi di Maria De Filippi, come Uomini e Donne, Amici e Tu sì que Vales. Aveva iniziato la sua carriera nel mondo del piccolo schermo a soli 21 anni con La Corrida. L’annuncio della sua scomparsa è stata data su Instagram da Roberto Cenci. “Per sempre con noi. Ciao Piero“, ha scritto il regista.

“Ho il cuore spezzato. Non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che abbia mai conosciuto – il suo addio in una storia su Instagram con un video in compagnia di Stefano De Martino -. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all’improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace“, ha scritto il ballerino Marcello Sacchetta. “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca“, ha ricordato Gerry Scotti. “Ciao Piero. Sono addolorato 💔 Riposa in Pace“, ha twittato Briga come spiega la Dire (www.dire.it).

IL RICORDO DI MARIA DE FILIPPI