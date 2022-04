Trasporti: Superpedestrian tra le 10 aziende più innovative

Superpedestrian, la tech company nata dal MIT di Boston che ha progettato LINK il monopattino elettrico in sharing, è tra le 10 aziende più innovative nei trasporti

Superpedestrian, la tech company nata dal MIT di Boston che ha progettato LINK il monopattino elettrico in sharing più avanzato del settore, è stata selezionata da Fast Company tra le 10 aziende più innovative nel settore dei trasporti. Il riconoscimento arriva proprio quando Superpedestrian festeggia i due anni di attività e i 18 mesi dal lancio del primo servizio sharing in Europa. Superpedestrian è l’unica azienda di micromobilità ad essere stata nominata nella lista di Fast Company, altri nomi includono il produttore di auto elettriche Polestar e il vettore aereo statunitense JetBlue.

La motivazione che ha permesso a Superpedestrian di essere nominata, riporta Fast Company, è la “risposta alla crescente domanda di opzioni di mobilità flessibile che Superpedestrian sta garantendo grazie alla distribuzione della propria flotta in tutto il mondo con nuove caratteristiche di sicurezza e ampia copertura delle aree tradizionalmente poco servite”.

Superpedestrian opera oggi in quasi 60 città in 10 paesi, con il 60% dei suoi mercati globali in Europa. La sua flotta più esigua si trova nella città di Isola Delle Femmine in Sicilia, mentre la più grande a Los Angeles con 5.000 monopattini. Nel complesso, la distanza media di una corsa in monopattino è di 2.4 km con un tempo medio di viaggio di 12 minuti. La piattaforma avanzata di autodiagnostica e di machine learning, Vehicle Intelligence System, ha condotto fino ad oggi circa 15 trilioni di controlli sullo stato di salute dei veicoli. Durante i due anni di attività globale di Superpedestrian, gli utenti hanno percorso oltre 17milioni di km e 2 milioni di ore di guida: questo significa più di 5 milioni di viaggi in auto evitati, aiutando a raggiungere la mission aziendale di servire le città con una mobilità più sicura, green e accessibile, riducendo al contempo le emissioni. Nello stesso arco di tempo, il team si è ampliato in modo significativo, da circa 30 dipendenti nel marzo 2020 a più di 500 oggi.

“Il robusto design meccanico, le avanzate tecnologie di autodiagnostica e le innovative caratteristiche di protezione dei pedoni rendono il nostro monopattino elettrico il mezzo ideale per le città di tutto il mondo”. Ha dichiarato Haya Verwoord Douidri, Vicepresidente di Superpedestrian che ha poi aggiunto: “Siamo orgogliosi nel vedere il nostro approccio riconosciuto come virtuoso da Fast Company. L’eccezionale crescita che abbiamo ottenuto negli ultimi due anni è la prova che città, utenti e pedoni apprezzano le nostre soluzioni di trasporto a bassa emissione di carbonio e ad alta tecnologia, la continua ricerca di miglioramento e la piena conformità alle norme cittadine”.

“Roma ha rappresentato il primo lancio europeo di Superpedestrian e ad oggi l’Italia è il nostro mercato più sviluppato, dove vogliamo continuare ad investire in innovazione e tecnologia, perseguendo una vera cultura della sicurezza nella sharing mobility”. Ha concluso Matteo Ribaldi, Policy and Business Development Manager LINK Italia.