Rischio asma più elevato per chi soffre di dermatite atopica

Secondo una revisione sistematica e metanalisi i pazienti con dermatite atopica hanno maggiori probabilità di sviluppare l’asma

Lo sviluppo dell’asma è più probabile nei pazienti con dermatite atopica persistente o grave, secondo quanto emerso in una revisione sistematica e metanalisi pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

«La “marcia atopica” si riferisce alla progressione dalla dermatite atopica all’asma e alla rinite allergica» hanno scritto il primo autore Hongmin Li e colleghi del Jiangsu Province Hospital, presso la University of Chinese Medicine Nanchino. «Di solito inizia nei bambini con l’eczema e poi progredisce nel corso della loro vita verso altre manifestazioni di atopia, come l’asma e/o la rinite allergica».

L’asma colpisce circa 340 milioni di persone in tutto il mondo e ne uccide quasi 1.000 persone ogni giorno. Considerato il notevole peso della malattia, è fondamentale comprenderne i fattori di rischio per aiutare a eradicarla. La dermatite atopica solitamente è la manifestazione iniziale della marcia atopica, quindi è fondamentale identificare i pazienti maggiormente a rischio di sviluppare l’asma, hanno premesso gli autori dello studio.

«Diversi studi trasversali e longitudinali a lungo termine hanno valutato l’associazione tra eczema e successivo rischio di asma. Molte coorti hanno sostenuto l’ipotesi della marcia atopica, mentre altre no. È quindi necessario indagare se esiste una marcia atopica dalla dermatite atopica all’asma» hanno spiegato.

Un’ampia analisi su quasi mezzo milione di pazienti

In una revisione sistematica e metanalisi di 39 pubblicazioni che includevano quasi 460mila soggetti, i ricercatori hanno calcolato il rischio relativo (RR) di sviluppo di asma in quelli con dermatite atopica di vari livelli di gravità.

Tutti i partecipanti sono risultati avere 2,16 volte più probabilità di sviluppare asma rispetto alle persone che non soffrono di dermatite atopica. I pazienti con malattia cutanea persistente (RR = 3,36) avevano un rischio maggiore rispetto a quelli con dermatite atopica transitoria (RR = 1,52). I bambini affetti dalla forma grave (RR = 2,4) presentavano il rischio più alto rispetto a quelli con malattia lieve (RR = 1,82) o moderata (RR = 1,51).

Il rischio di asma secondario alla dermatite atopica a esordio precoce (RR 2,29) era leggermente superiore rispetto all’esordio esordio tardivo (RR 2,10), ma non statisticamente non significativo (P = 0,70). Il rischio nell’eczema persistente a esordio precoce (RR 2,94) era significativamente superiore rispetto all’eczema transitorio ad esordio precoce (RR 1,60, P<0,01).

Il rischio nei giovani di sesso maschile (RR 2,72) era superiore a quello delle femmine (RR 2,04), ma senza significatività statistica (P=0,35). In letteratura è riportato che i ragazzi hanno maggiori probabilità di sviluppare l’asma durante l’infanzia rispetto alle ragazze, tuttavia gli adolescenti e gli adulti di sesso femminile avevano maggiori probabilità di essere colpiti dall’asma rispetto ai maschi. «Il rischio di progressione atopica verso l’asma nella nostra analisi era leggermente più elevato nei maschi, ma poiché solo 4 studi hanno eseguito analisi specifiche per sesso, sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire le differenze tra i sessi» hanno fatto presente i ricercatori.

«Le persone con dermatite atopica, in particolare se persistente e grave, hanno maggiori probabilità di evolvere verso l’asma» hanno concluso gli autori. «Questa scoperta rafforza l’importanza di includere la marcia atopica nella valutazione del rischio di sviluppare l’asma e suggerisce quali sono le popolazioni target nelle quali focalizzare la prevenzione. Tuttavia è necessario un ulteriore lavoro dettagliato per valutare la causalità».

Bibliografia

Li H et al. Phenotypes of atopic dermatitis and the risk for subsequent asthma: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2022 Feb;86(2):365-372.

Leggi