Previsioni meteo 2 aprile 2022: tempo instabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 aprile 2022: weekend con maltempo diffuso sulle regioni italiane. Temperature in ulteriore calo

Condizioni meteo instabili sull’Italia in questo primo weekend di Aprile. Una vasta area depressionaria che interessa l’Europa convoglia sull’Italia masse di aria umide e moderatamente instabili, portando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. Nella giornata di oggi inizierà ad affluire anche aria fredda di origine artica, che determinerà un brusco calo delle temperature. Avremo ancora tempo instabile su gran parte della Penisola, con possibilità di precipitazioni nevose a quote collinari.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il maltempo non risparmierà la nostra Penisola. L’inizio della prossima settimana vedrà poi spiccata variabilità, con l’alternanza di piogge e fasi di tempo stabile almeno per tutta la prima decade del mese.

Intanto per oggi, sabato 2 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve oltre i 600 metri, più asciutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni sparse e quota neve in lieve rialzo, asciutto in Pianura Padana. In serata residui fenomeni al Nord-Est, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Neve fin verso i 600 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fin verso i 400-600 metri, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni con quota neve in lieve rialzo. In serata residui fenomeni sul Lazio, asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su Sardegna e regioni tirreniche, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge in arrivo anche in Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Neve in Appennino fino ai 700-1000 metri e in Sardegna fino a quote collinari Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.