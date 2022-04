Petullà in radio con “Orgasmi e Origami”

“Orgasmi e Origami” è il nuovo singolo di Petullà: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali

“Orgasmi e Origami” è il nuovo singolo di Petullà, brano che andrà a comporre l’album in uscita il prossimo mese di aprile e che vede la collaborazione artistica di Fractae (Sugar Music Publishing) nella veste di autore e arrangiatore, di Francesco Maria come co-autore e Davide Napoleone (Sony Publishing) nel ruolo di autore di uno dei brani della tracklist.

“Orgasmi e Origami – racconta Petullà – è una raccolta di fermo immagine di un film d’amore. Descrive la bellezza e le difficoltà dello stare insieme. È una celebrazione della passione che si muove tra la razionalità di vedere qualcosa che sfugge e l’irrazionalità dell’attrazione. Ero in questa terra di mezzo e ho cercato di raccontarla”.

Biografia

Petullà è un cantautore torinese. I suoi testi descrivono la quotidianità con immagini evocative e poetiche. Dal suo cantato emerge una visione del mondo in cui, al di là delle contraddizioni, la chiave dei rapporti umani sta nell’intimità e nel romanticismo. Già attivo dal 2017, con il singolo Titoli di Coda e i primi passi nella sua città, dall’estate 2018 fa uscire Brera e altre 4 canzoni. Partecipa a Sofar Sounds e sale sul palco di Deejay on Stage. Prende parte alla decima edizione del Reset Festival, uno dei più importanti della scena emergente in Italia. Con Le Luci Fuori, in uscita nel febbraio 2019, va in rotazione su stazioni, metro e aeroporti italiani e partecipa a numerosi live tra cui il Festival Maledetta Primavera all’Off Topic di Torino e altri del circuito KeepOn, tra cui Rock Caravan, FarciSentire Fest e Memorabilia Fest, in un minitour che lo porta in giro per l’Italia. In acustico, dopo l’uscita dell’ultimo singolo, Zara, nell’autunno del 2019, apre i concerti di Niccolò Carnesi, Tropico, Mox, Manitoba, e a Milano al Circolo Ohibò e Magazzini Generali per la rassegna This Is Indie. Dal 2020 si dedica alla produzione del suo primo album con la collaborazione di Paolo Caruccio e della sua band. Si occupa anche di co-scrittura di brani come autore. Il 19 novembre esce Soprammobili, il primo singolo del nuovo progetto.