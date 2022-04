“L’impiegato” su Rai Storia: la trama del film

Per il ciclo “Cinema Italia” in prima serata su Rai Storia in onda “L’impiegato”: ecco la trama del film con Nino Manfredi

Un Nino Manfredi tutto casa e ufficio e al suo debutto come attore protagonista: è il film del 1960 “L’impiegato”, interpretato anche da Eleonora Rossi Drago, Anna Maria Ferrero, Gianrico Tedeschi, per la regia di Gianni Puccini, in onda sabato 2 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Manfredi interpreta Nando, impiegato in una grande impresa immobiliare, che conduce una vita modesta tra casa e ufficio, interrotta solo dal suo fantasticare notturno. La sua esistenza verrà sconvolta dalle novità imposte in ufficio dall’arrivo di un’ispettrice.