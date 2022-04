I Fuori Contesto online con “Luna Piena”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Luna piena”: nuovo singolo e videoclip per la band salentina Fuori Contesto

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e con un videoclip su Youtube, distribuito da Funkeria Records con Artist First, “Luna Piena” è il nuovo singolo dei Fuori Contesto. Ad arricchire la nuova produzione della band salentina, la collaborazione con Evoque Music, collettivo urban nato nel 2017 e composto dal produttore Strangebeatz e dai rapper The One e Dino D. Il brano, registrato e mixato all’ NFN Studio, masterizzato da Luca De Biase nel B4W Before Studio e sponsorizzato da Seeds Collection e Pipa Newconceptbar, presenta un tessuto ritmico nato dall’unione delle due realtà rap con bassi e cassa hip-hop anni ’90 con una hi-hat che si affaccia ai nuovi beat trap. Il sound melodico è rimarcato da chitarre incisive che ricordano vecchi giri hard rock addolciti da effettistica e synth che danno un tocco electro. L’art work della cover è a cura di Orlando Graphics.

«Con il nuovo singolo vogliamo dare voce a quel bisogno di evadere, a quella mancata voglia di tornare a casa per paura di ritrovarsi in silenzio davanti ai propri pensieri. La pressione quotidiana delle aspettative sociali diventa a volte una nemica da combattere e in quel momento, in quella guerra, arriva la forza e quel senso di rivalsa che ci spinge sulla prossima onda, sperando di saperla cavalcare», sottolineano i Fuori Contesto .

Il videoclip, con la regia curata Fat Cap Records e le riprese di Marco Chirivì, alterna uno storytelling emotivo che attraversa le varie possibili via di uscita che ognuno di noi potrebbe attuare: un giro tra le strade urbane di una cittadina indifferente, un tiro di sigaretta, una cena casalinga. Tra una scena e l’altra si intervallano le riprese di un concerto, quell’esperienza immersiva capace di unire la gente e, allo stesso tempo, alienare, creando la dimensione utile per fuggire dai propri pensieri. Una spia verde che ti segnala l’uscita di emergenza.

Il progetto Fuori Contesto nasce nel 2021. Nel corso del primo anno la band decide, inizialmente, di mantenere nascosta l’identità dei vari elementi, lasciando rappresentare al sound electro urban pop della loro musica il manifesto di intenti del progetto. Solo verso la fine del 2021 i cinque musicisti svelano i loro nomi, evidenziando il connubio di due generazioni a confronto: il producer Andrea Presicce, alias Preset, e il tastierista e compositore Gianni De Donno, alias DedoVibes, decidono di accostare la loro esperienza alla giovane grinta del cantante e beatmaker Davide Spano, alias Dadda, il chitarrista Matteo De Luca, alias Matt Kalavera e il vj Marco Anchora from AM2 studios. All’attivo, disponibili su tutte le piattaforme digitali, i singoli Allo sbando, Follia, Beatrice e Luna Piena, pubblicati durante il primo anno di attività, in previsione del loro disco d’esordio.