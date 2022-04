Gabriella Di Capua online con il singolo “Kind of Happiness”

Gabriella Di Capua online sulle piattaforme streaming con il singolo “Kind of Happiness”, estratto dall’album “In the night”

Fuori il nuovo singolo di Gabriella Di Capua, “Kind of Happiness” – estratto dall’album “In the night”, per Romolo Dischi (Distrib. Digitale Pirames International, distrib fisica Goodfellas).

Il brano musicalmente è un tributo a Jamiroquai e Incognito; il testo parla di dipendenza. Il concetto di felicità ad essa legato ne rappresenta il punto focale. C’è chi basa la propria “felicità” su una persona, chi sul lavoro, chi su un oggetto, chi su una sostanza e così via. Tutti pertanto ricerchiamo un certo tipo di “felicità” (kind of happiness) e finiamo poi per essere dipendenti da essa, altrimenti, per cosa dovremmo vivere? Riusciremmo a vivere senza pensare che alla fine andrà tutto bene? (“One day everything will be ok, could you live thinking it will not?”) Il periodo da cui stiamo uscendo a fatica è stato costellato di frasi come “andrà tutto bene” e non è un caso. La parola “dealer”, presa dallo slang di strada, è usata per dire che ognuno ha il proprio venditore, o anche detto spacciatore, di felicità. “And that’s because everybody is a junkie; everybody has his dealer. Will you be mine?”.

“Il brano si intitola Kind of Happiness, che io traduco come “un certo tipo di felicità”, che ritengo solo una persona può darti, il famoso “you” a cui si riferiscono tutte le canzoni. Le persone della nostra vita sono i personaggi della nostra storia, con i quali, in vari modi e in varie prospettive, si può anche anche sviluppare una dipendenza affettiva: di questo parla il brano. Un tema sempre forte quello dell’addiction, di solito accostata alle droghe, sostanze, che tutti noi in forme diverse abbiamo. Personalmente, in tutto l’album pongo sempre equazioni tra persone, sentimenti, contrasti, distrazioni e sostanze; infatti tutto ciò é diventato ispirazione per costruire tutte le tracce.” (Gabriella Di Capua)

Tutti abbiamo chi ci rende felice, anche se ci fa star male a volte; ci sono tipi e tipi di sostanze e se trovi quella perfetta in una persona, diventa il tuo dealer, da cui vai a prendere la tua dose di felicità. Ognuno con la propria forma. Ci si preoccupa tanto degli effetti sulla salute fisica, ma altrettanto ce ne possono essere sulla mente, si può entrare in brutti pensieri e in brutte dinamiche, ma, dopotutto, potresti vivere pensando che non sarà tutto ok un giorno? “One day everything will be ok, could you live thinking it will not? […] Everybody has his dealer, will you be mine?”

Line-up: Gabriella Di Capua – voice, Alessio Busanca – piano, keyboards, arranger, Federico Luongo – electric guitar, Davide Costagliola – electric bass, Luca Mignano – drums, Angelo Sodano – electric guitar (7), Umberto Lepore – electric bass (10), Salvatore Rainone – drums and drum machine (10), Vincenzo Bernardo – drums (7)

LINK SPOTIFY & DIGITAL STORE:

https://open.spotify.com/album/1OfEMKirNfdDX5I2GqCld8?si=469fe3e5ab264bda