Fuori l’ultimo cd del Quartetto Image

Il Quartetto Image pubblica “Flute Image di Donne”: il CD, disponibile anche online, è prodotto dalla Luna Rossa Classic

Flute Image di Donne è il CD prodotto dalla Luna Rossa Classic (Lecce). Attraverso un’attenta e meticolosa scelta di brani, il Quartetto Image racconta il flauto e il flauto d’ensemble in tutte le sue sfaccettature: monodico per le sue essenze incantatorie, omofonico e polifonico, scintillante e serio, gentile e volteggiante, in grado di esplorare e alternare i vari registri e di attraversare ogni confine del mondo (Italia India, Nuova Zelanda, Nigeria, Giordania, USA, Argentina).

L’anima è femminile e non solo perché le musiche sono composte prevalentemente da compositrici, ma anche grazie alla presenza di altri lavori come il Concerto in Re maggiore RV 93 di Vivaldi e il medievale Gaudete rielaborati da due compositrici italiane, la realizzazione di un brano indiano composto a quattro mani da un compositore indiano ed una compositrice italiana, per poi passare ad un compositore neo-zelandese che vive in Cina che arrangia il celebre brano Jasmine flower, melodia diventata famosa tra gli ascoltatori occidentali in quanto usata da Puccini nella sua opera Turandot ed ora nel repertorio consigliato dall’Unesco.

In questa preziosa incisione il Quartetto Image ha voluto raccogliere alcuni dei brani che gli sono stati dedicati, a testimonianza di un lavoro fecondo di vero dialogo con le compositrici di tutto il mondo e di impegno nella divulgazione del repertorio contemporaneo sempre in stretta relazione con il pubblico.

Biografia

Il Quartetto di Flauti Image, composto da Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli, nasce nel 2005 con l’intento di ricercare, esperire e divulgare la musica da camera per quattro flauti.

Proposito che ha portato il gruppo a maturare negli anni un repertorio esecutivo vastissimo, prezioso ed insolito, che spazia dall’antico al contemporaneo, dalla musica colta alla tradizione extra-europea ed include l’uso di tutta la famiglia del flauto dall’ottavino al flauto basso.

Il gruppo vanta un lavoro di ricerca ed esecutivo di altissimo livello ed ha nel suo archivio una raccolta storica di partiture di compositori e compositrici da tutto il mondo con innumerevoli brani dedicati e world premiere in sedi e contesti prestigiosi. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero in cui ha riscontrato, sin da subito, un largo consenso di pubblico e di critica per lo straordinario affiatamento tecnico-esecutivo.

Grazie alla collaborazione con la “Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica” di Fiuggi (Italy) l’ensemble ha anche partecipato al progetto europeo Wimust nel 2011 per la catalogazione e divulgazione del repertorio di compositrici e la connessione con gli interpreti di tutto il mondo.

Nel 2017 le componenti sono state invitate dalla “World Academy – USA” come special guest al Symposium Internazionale “Give voice to women” svolto in Cina (Henan) presso la SIAS University di Zhengzhou. Nel 2018 sono state invitate dalla “Kalasaadhaka Accademy”, Kollam-Kerala-India,

Nel 2020 sono state scelte negli USA come ospiti internazionali dal Women Festival presso la Mississippi University for Women in Columbus, dal Mid-South Flute Festival dell’University of North Alabama e come docenti ospiti presso la University of Southern Mississippi in Hattiesburg. Nel 2022 saranno ospiti del IV Simposio International Mujers per la Musica del Costa Rica e della International Alliance for Women in Music presso la Oregon State university

Il Quartetto Image ha registrato per Radio Vaticana, Radio Cemat e inciso per le case discografiche Luna Rossa Classic (Italia), Edipan (Italia) e Fabrik Musik (Francia).

