Emma Muscat online con un nuovo singolo

Aspettando Eurovision 2022, Emma Muscat pubblica un nuovo singolo: la cantante è online con il brano “I am what I Am”

Emma Muscat fa felici i suoi fan e pubblica su tutte le piattaforme un nuovo singolo, in attesa di gareggiare a Eurovision 2022 per Malta dal 10 al 14 maggio. Si intitola “I am what I am” ed è disponibile online. L’artista ha rivelato sui social la copertina del singolo.

Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), colmerà l’attesa per la performance a Torino di “Out of sight”, il brano scelto per la gara dell’Esc 2022.