“La terra del rimorso” di Rituàl ha anche un video

Disponibile anche su Youtube il video per La terra del rimorso, il nuovo singolo di Rituàl che torna con un nuovo brano dalle sonorità rock-oscure

Dopo l’anteprima su SentireAscoltare è disponibile anche su Youtube il video per La terra del rimorso, il nuovo singolo di Rituàl che, dopo un’esperienza negli Stati Uniti e l’esordio con “Anima e Colpa”, ritorna con un nuovo brano dalle sonorità rock-oscure in cui si intrecciano i temi del rimorso, del viaggio interiore e del ritorno a sé stessi.

“La terra del rimorso” è il ritorno a sé stessi. È la presa di coscienza di chi smette di seguire piani di vita preconfezionati cuciti per corpi di altri ed impara ad ascoltarsi, entrando nel senso di ciò da cui era fuggito fino a quel momento.

BIO:

Rituàl è una cantautrice calabrese. Dopo un’intensa attività live negli Stati Uniti che l’ha vista calcare i palchi di numerosi festival e locali americani, inizia a scrivere nella sua lingua madre e ritorna in Italia, rientrando fra i finalisti del contest Supernova di Colorfest. A luglio 2021 viene selezionata fra i musicisti che suonano in apertura del concerto di Iosonouncane in occasione della XXV edizione del Meeting del Mare. Al suo primo singolo “Anima e Colpa” uscito nel 2021 segue ora “La Terra del Rimorso”, il cui titolo è un omaggio all’omonimo testo dell’antropologo Ernesto De Martino.