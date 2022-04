Fuori il video di “Tempo”, brano di Francesco del Prete

Online il nuovo video di “Tempo”, brano di Francesco del Prete estratto dal disco “Cor Cordis” pubblicato nel 2021 dall’etichetta Dodicilune

Esce il Videoclip di Tempo, estratto dall’ultimo disco di Francesco Del Prete intitolato Cor Cordis pubblicato il 18 maggio 2021 per l’etichetta Dodicilune. In questo brano, dai tratti onirici, malinconici e vagamente orientali le melodie del violino si intrecciano alla perfezione con il violoncello di Anna Carla Del Prete e con le linee vocali sinuose ed eleganti di Arale (Lara Ingrosso). Tempo è un inno all’inesorabile scorrere delle lancette, così ciniche nel loro incedere indifferenti all’essere umano. Talvolta il Tempo passa e sembra che niente sia cambiato. Talvolta sembra infinitamente immobile e siamo noi a scrutare sbalorditive metamorfosi. Sembra che Lui passi e giri intorno come un cerchio senza fine, mentre scorrono le stagioni, le età, i giorni, le notti, le maree, i visi e i sogni. E mentre lo sfidiamo vibriamo come corde di violino!

Le Riprese e il Montaggio di Tempo sono a cura di Stefano “Screech” Tamborino, la Coreografia è di Federica delle Rose. Quest’ultima ha interpretato il video insieme a Paolo de Marianis. Le composizioni sono di Francesco Del Prete. Music production a cura di Arale

Francesco Del Prete inizia il suo percorso violinistico con gli studi classici per poi appassionarsi al mondo della musica etnica in generale e jazz in particolare, passioni che lo portano a ricercare sonorità inedite e modi alternativi di utilizzare lo strumento e di svelarne i lati nascosti anche attraverso l’utilizzo dell’elettronica. Da questa ricerca hanno preso vita i suoi tre principali progetti: “Corpi d’Arco”, per violino solo e pedaliere (il disco omonimo è stato pubblicato nel 2009); “Respiro”, originale duo elettro-pop violino e voce; “Francesco Del Prete Jazz Ensemble”, il cui primo disco, Colibrì, è stato pubblicato nel 2018. Il suo percorso musicale rievoca i nostalgici echi di un interminabile viaggio nella musica attraverso l’Italia, il Giappone, la Francia, la Grecia, la Germania, la Svizzera, la Slovenia, attraverso la sua più che variegata (proficua) collaborazione con: l’ensemble de La Notte della Taranta (al fianco di artisti del calibro di Stewart Copeland, batterista dei Police, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Piero Pelù, Teresa De Sio, Gianna Nannini, Ares Tavolazzi, Mauro Pagani, Vittorio Cosma, Franco Battiato, Ambrogio Sparagna, Giovanni Lindo Ferretti), Arakne Mediterranea, Nidi D’Arac, Manigold, Demotika Orkestar.

L’etichetta Dodicilune, fondata da Gabriele Rampino e Maurizio Bizzochetti è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di quasi 300 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all’estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=eyZ84fT29BQ