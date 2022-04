Donatella Gregorio online con “Niente da perdere”

È uscito per le radio e in digital download, “Niente da perdere” (Carioca Records/Artist First) il nuovo singolo della cantautrice pugliese DONATELLA GREGORIO

“Niente da perdere” è una lettera aperta ad un interlocutore ideale: contiene una serie di avvertimenti e di consigli dati sulla base delle esperienze di vita personali dell’artista. L’obiettivo è spronarlo a vivere la vita senza avere paura dei fallimenti – elemento propulsore per rimettersi in gioco – e a credere maggiormente in se stessi.

Il brano è stato scritto e composto da Donatella Gregorio ed è interamente prodotto da Luca Giura (MOLLA).

BIOGRAFIA

Donatella Gregorio, classe ’95, è una cantautrice italiana e artista poliedrica dalle sonorità pop e soul oltreoceano, che guarda al cantautorato italiano per la profondità e immediatezza dei testi.

Con alle spalle gli studi di canto jazz e pianoforte e una lunga gavetta fatta di concorsi, esibizioni e concerti dal vivo in diverse formazioni, Donatella collabora ora con il polistrumentista e produttore MOLLA all’arrangiamento delle sue canzoni. E’ vincitrice del premio “miglior testo” al Viareggio Music Festival 2021 con il singolo d’esordio “DCA 1995”, viene intervistata da alcuni importanti esponenti del panorama musicale – come Red Ronnie – e porta avanti anche una carriera da attrice.

Ma chi è Donatella sui social? Lei si presenta così: “compro vestiti dai vintage e scrivo canzoni col cuore”.

