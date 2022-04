Dermatite atopica: nei bimbi il prurito è più intenso la sera

Dermatite atopica: secondo un nuovo studio i bambini si solito provano un prurito più intenso nelle prime ore della sera o prima di coricarsi

I bambini con dermatite atopica generalmente provano un prurito più intenso nelle prime ore della sera o prima di coricarsi, circa 3 ore prima di addormentarsi, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Il prurito è un sintomo soggettivo e determinante della dermatite atopica, che guida le decisioni terapeutiche. Nei pazienti pediatrici, le visite cliniche sono incentrate sulla segnalazione di prurito da parte del paziente e/o del genitore. Uno studio su 100 pazienti adulti/adolescenti ha riscontrato un peggioramento del prurito generalmente di sera/notte.

La tempistica del prurito è una caratteristica della malattia e potrebbe essere il target della terapia nei pazienti più piccoli. Tuttavia non sono stati effettuati studi pediatrici che abbiano valutato la tempistica del prurito, hanno premesso gli autori. Data la frequenza dei disturbi del sonno in chi soffre di dermatite atopica, per il presente studio è stato ipotizzato che i pazienti pediatrici sperimentino un maggiore prurito durante le ore serali.

Sondaggio su genitori e figli

I ricercatori della Northwestern University Feinberg School of Medicine hanno condotto un’indagine trasversale su 240 coppie genitore-figlio. I bambini coinvolti nello studio avevano un’età compresa tra 1 e 17 anni e avevano una dermatite atopica attiva diagnosticata dal medico, riportando di essersi grattati nel corso di almeno una notte nella settimana precedente.

La coorte comprendeva 60 bambini di età compresa tra 1 e 4 anni, 120 bambini di età compresa tra 5 e 12 anni e 60 adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni. Il 45% era di sesso femminile, il 36% era bianco, il 32% era di colore e l’83% soffriva di una forma da moderato a grave della malattia.

Il sondaggio ha chiesto ai genitori a che ora del giorno o della notte il prurito del figlio era stato peggiore negli ultimi 7 giorni, oltre che di valutarne l’intensità durante la mattina, il pomeriggio, la sera, prima di coricarsi e nel sonno. I bambini di età pari o superiore a 8 anni hanno risposto in modo indipendente alle domande del sondaggio sul momento in cui hanno provato il maggior prurito, sulla sua intensità nei diversi momenti della giornata e sull’ora in cui si sono addormentati.

Nel complesso, i genitori hanno riferito che il peggior prurito si è verificato alle 19:00 nei giorni feriali e alle 20:00 durante i fine settimana. Per i genitori dei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni il peggior prurito era più frequente alle 18:00 e alle 19:00, mentre per quelli dei bambini di 5 -12 anni si verificava più spesso alle 19:00. I genitori degli adolescenti lo hanno segnalato alle 19:00, alle 20:00 e alle 22:00

Prurito peggiore la sera prima di andare a letto

Secondo i risultati dell’indagine, il prurito peggiore si è verificato mediamente 2,7 ore prima di addormentarsi nei giorni feriali e 3 ore prima di addormentarsi nei fine settimana. Bambini e adolescenti hanno riportato il peggior prurito mediamente 3,2 ore prima di addormentarsi nei giorni feriali e 3 ore prima durante i fine settimana.

Inoltre, i bambini di 8-17 anni hanno riferito di aver sperimentato il peggior prurito alle 14:00 e alle 20:00 nei giorni feriali e alle 19:00 durante i fine settimana. I ricercatori hanno attribuito questo ulteriore picco di prurito a metà giornata nei giorni non festivi allo stress legato alla frequentazione della scuola, quando i genitori non ne sarebbero stati testimoni.

Ci sono stati aumenti nella valutazione numerica media dell’intensità del prurito riferita dai genitori alla sera (5,6 contro 5,4; P = 0,01) e prima di coricarsi (5,8 contro 5,4; P < 0,0001), rispetto all’intensità media del prurito durante il resto del giorno. I bambini hanno riportato aumenti di intensità simili durante la sera (5,3 contro 5,1; P = 0,04) e prima di coricarsi (5,4 contro 5,1; P = 0,006).

I ricercatori hanno fatto presente la necessità di ulteriori studi prospettici e hanno attribuito le variazioni nell’intensità del prurito in base all’ora del giorno alle differenze nella pelle e nei ritmi infiammatori circadiani nella dermatite atopica infantile.

Hanno aggiunto che il prurito può essere scatenato da rituali serali come il bagno, l’uso di acqua calda e sapone e il cambio dei vestiti, mentre le attività diurne possono distrarre i bambini e gli adolescenti dal sintomo.

Bibliografia

Cheng BT et al. Timing of itch among children with atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2022 Feb 4;S1081-1206(22)00089-8.

