“Amore, cucina e curry” su Rai Movie: la trama del film

“Amore, cucina e curry” in prima serata su Rai Movie. Uno scontro etnico tra i fornelli, ecco la trama del film

È la commedia di Lasse Hallström con Helen Mirren, “Amore, cucina e curry”, il film proposto venerdì 1° aprile alle 21.10 su Rai Movie (canale 24). Madame Mallory è una chef di fama internazionale premiata dalla Guida Michelin, il suo ristorante è il punto di riferimento culinario di Saint-Antonin-Noble-Val, paesino del sud della Francia. Quando Hassan Kadam e la sua famiglia indiana decidono di aprire un ristorante asiatico a pochi metri di distanza da quello di Madame Mallory, la donna si sente minacciata e inizia a far la guerra alla Maison Mumbai. L’iniziale rivalità tra i due ristoranti, si trasformerà ben presto in una forte complicità e le due realtà culturali e culinarie riusciranno a convivere felicemente trasformando la rivalità in un grande successo. Tratto dal bestseller “Madame Mallory e il piccolo chef indiano” di Richard C. Morais, il film è stato prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey.