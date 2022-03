Piano voucher: Mynet batte tutti sul tempo

Voucher banda ultralarga: MyNet ha attivato il primo cliente business a livello nazionale , la mantovana FrigoTec di Monzambano

Piano voucher, per Mynet tempi di latenza pari a zero: in meno di 72 ore l’operatore di telecomunicazioni mantovano nato 27 anni fa, leader in tutto il nord Italia con oltre 30.000 km di rete in fibra ottica di proprietà, ha fatto partire le procedure di accreditamento al bonus e ha attivato il primo cliente business a livello nazionale, la mantovana FrigoTec di Monzambano.

Il Piano voucher per le imprese, che punta a favorire la connettività ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo italiano, ha preso il via solo martedì scorso e si gioca tutto sul fattore tempo, perché avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Sul piatto ci sono oltre 600 milioni. Centrale il ruolo degli operatori di telecomunicazioni accreditati sul portale attivato da Infratel, attraverso i quali le imprese possono richiedere direttamente il contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s.

La reazione di Mynet è stata tempestiva, battendo sul tempo tutti i concorrenti: dal 1° marzo, giorno di apertura del piano voucher, non solo è risultata tra i primissimi operatori italiani ad aver fatto partire le procedure di accreditamento caricando sulla piattaforma di Infratel il primo utente beneficiario, ma soprattutto è risultata il primo operatore a livello nazionale ad aver completato la procedura – dalla domanda di contributo fino all’attivazione – in una manciata di giorni.

Ad aprire la strada delle attivazioni in Italia, grazie a Mynet, è la FrigoTec di Monzambano, azienda da oltre dieci anni specializzata nella vendita e assistenza tecnica di impianti frigoriferi, e nella refrigerazione e climatizzazione commerciale e industriale, guidata dal titolare Andrea Donaera. La connettività attivata da Mynet per FrigoTec è assolutamente straordinaria: 2 Gbit/s in modalità simmetrica, vale a dire 2 milioni di bit al secondo sia in download che in upload, attraverso una tecnologia di trasmissione dei dati basata su infrastruttura Mynet di ultima generazione in vera fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra ottica fin dentro l’edificio); ma ancora più straordinario è che l’azienda si trovi nelle Colline Moreniche, a metà strada tra Monzambano e Pozzolengo, in un contesto rurale suggestivo ma praticamente irraggiungibile per tutti gli altri operatori.

«Attendevamo questa misura già da cinque anni e finalmente ci siamo – commenta orgoglioso il Direttore generale di Mynet, Giovanni Zorzoni. – Noi, così come tutti gli altri operatori che appartengono ad AIIP – Associazione Italiana Internet Provider, non ci siamo fatti trovare impreparati e stiamo cogliendo l’occasione per portare nei nostri territori il massimo dei fondi per migliorare profondamente la qualità dell’esperienza della connettività dei nostri clienti». E proprio sul concetto di territorio Zorzoni insiste: tante aziende possono aderire al piano voucher e, di conseguenza, a tutti i vantaggi tecnologici che la fibra ottica porta con sé, a costo zero. «Mynet è un’azienda di Mantova che per prima in Italia è riuscita ad attivare, con fondi pubblici di Infratel, un aggiornamento tecnico gratuito di questa eccezionale portata per le imprese. Più aziende accedono a questa misura, più soldi portiamo sul territorio, e questo vuol dire soltanto una cosa: più sviluppo e benessere per tutto il nostro tessuto produttivo».