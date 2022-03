Luca Casali online con “Campi in Fiore”

“Campi in fiore”, disponibile in digitale, è il primo assaggio del terzo lavoro discografico di Luca Casali, che vedrà la luce nel 2022

“Campi in fiore” è il primo assaggio del terzo lavoro discografico di Luca Casali, che vedrà la luce nel 2022. I paesaggi sonori creati dai synths si fondono all’istante con le sonorità evocative della weissenborn (slide guitar), del contrabbasso e delle percussioni africane.

La forma canzone è stata completamente smontata e rimontata seguendo l’emotività musicale.

Con questo brano l’artista vuole mettere l’ascoltatore di fronte ad immagini crepuscolari, immergendolo in una natura morente e sommessa che trova la sua rinascita solo nella sua stessa fine. Il brano è stato prodotto e registrato da Fulvio Mennella al Whale’s Belly , masterizzato da Alessandro Ciuffetti presso il Naïve Recording Studio.

Il videoclip che accompagna “Campi in fiore” racconta una storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale: nel mezzo del campo di battaglia un soldato disorientato e impaurito si alza e fugge via all’impazzata in mezzo al fumo tra colpi di cannone, proiettili e spari. Corre, attraversa profonde valli, fiumi, scala ripide montagne rocciose senza mai fermarsi fino all’ultimo delle sue forze ma non tutto è come sembra. Infatti, quella che appariva come una diserzione militare prende una luce completamente diversa.

Luca Casali, nato a Rimini, classe ’77, scrive e canta le sue canzoni. La sua prima fase artistica lo vede far parte di diverse formazioni musicali giovanili del territorio riminese.

Il progetto solista prende forma nel 2007 dalla necessità di esprimere a pieno le sue esperienze e influenze musicali.

Così nel 2009 il primo lavoro in studio autoprodotto Back Home.

Segue nel 2011 il secondo lavoro in studio autoprodotto Siren.

Nel 2013 fa parte del nucleo fondatore dell’associazione musicale Risuona Rimini.

Nel 2014 pubblica il suo primo album Time to Smile (New Model Label).

Nel 2018 pubblica il suo secondo album La Sesta Estinzione (La Clinica Dischi).

Negli ultimi anni scopre e s’innamora delle sonorità elettroniche e la sua musica prende nuove e inaspettate direzioni. Si fondono così le forme acustiche dei primi lavori con i nuovi paesaggi elettronici in un melting-pot unico e originale.

Nel 2022 uscirà il suo terzo lavoro discografico anticipato dal singolo Campi in Fiore con Be NEXT Music e Sorry Mom