I NéVio tornano con il brano “Dimenticare”

Fuori “Dimenticare”, il quinto singolo dei NéVio: è un brano che racconta come sia difficile uscire da una relazione, qualsiasi essa sia

Fuori “Dimenticare”, il quinto singolo dei NéVio. E un brano che racconta come sia difficile uscire da una relazione, qualsiasi essa sia, senza strascichi e paure che in ogni caso ci si porterà sempre dentro. L’aver sofferto e il voler dimenticare a volte non sono un arma sufficiente per poter ricominciare e tornare quelli che si era.

Con questo brano, la band vuole trasmettere un messaggio positivo: siamo esseri in continua evoluzione sia fisica che emotiva. “Dimenticare” è caratterizzata dall’insoddisfazione e dal non arrendersi a questa situazione. Le sonorità più cupe e più dure sono appunto dettate da questa rabbia.

I NéVio sono una band nata a Biella nell’estate del 2019, formata da quattro musicisti e amici, con esperienze diverse tra loro, ma con la comune voglia di scrivere musica originale. Dopo un breve ma intenso periodo creativo, a febbraio 2021 esce il primo singolo “Bruci Dentro” sotto la produzione artistica di Riccardo Parravicini.

Le sonorità sono influenzate dagli anni 2000 e dalle band di quel periodo, strizzando l’occhio a pop-rock e indie rock.

I testi, in italiano, parlano di ansie, amori, amicizie, quotidianità, insomma, parlano di vita.

Escono altri 3 singoli nella primavera 2021, seguiti dal singolo “Dimenticare”, apripista del 2022.