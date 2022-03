Burberry apre un nuovo negozio a Parigi

Burberry ha aperto un nuovo flagship store in Rue Saint-Honoré a Parigi, il primo negozio realizzato con un nuovo concept globale

Burberry ha aperto un nuovo flagship store in Rue Saint-Honoré a Parigi, il primo negozio realizzato con un nuovo concept globale. Situato nel cuore del distretto del design del lusso, questa nuova apertura continua la ricca e celebrata storia di Burberry con la capitale francese, una destinazione in cui il fondatore, Thomas Burberry, aprì il suo primo negozio nel 1909.

Progettato in collaborazione con il famoso architetto Vincenzo de Cotiis, il flagship store a tre piani vede codici della casa iconici reinterpretati stilisticamente e realizzati in modo lussuoso. Prendendo ispirazione dall’evoluzione del caratteristico check Burberry, il concept abbina soffitti a specchio con griglie metalliche intersecanti e pavimenti a scacchiera in piastrelle, ognuno dei quali riflette l’altro e crea un senso di apertura. I colori principali dell’iconico motivo a quadri – beige, nero, bianco e rosso – sono anche esplorati in tutto il negozio in una varietà di texture, dal cemento e ceramica alle finiture lucide, giustapponendo elementi brutalisti a materiali lussuosi per creare un’atmosfera decisamente moderna.

Per celebrare ed esplorare ultieriormente questa apertura, Burberry organizzerà un takeover in tutta la città del nuovo check marrone betulla, con proiezioni su una serie di monumenti di Parigi, taxi londinesi adornati di check che offrono un Tour de Paris mentre l’esterno del negozio sarà avvolto da questo motivo iconico.