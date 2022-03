Vitamina D2 può rallentare il diabete nei bimbi

La vitamina D2 può migliorare la sensibilità all’insulina e rallentare il diabete di tipo 1 di nuova insorgenza nei bambini e negli adolescenti

La supplementazione con ergocalciferolo, la vitamina D2, può migliorare la sensibilità all’insulina e rallentare l’aumento dei livelli di emoglobina glicata nei bambini e negli adolescenti con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of the Endocrine Society.

Nel trial, i giovani con diabete di tipo 1 assegnati in modo casuale a ricevere un’integrazione settimanale di 50.000 UI di ergocalciferolo per 2 mesi e poi bisettimanale per altri 10 mesi avevano livelli sierici di fattore alfa di necrosi tumorale più bassi dopo 12 mesi e incrementi più lenti sia dell’emoglobina glicata (HbA1c) che della HbA1c aggiustata per la dose di insulina rispetto al placebo.

«Questo studio di 12 mesi non ha riscontrato differenze statisticamente significative tra i gruppi per la durata della remissione clinica parziale, l’entità della funzione residua delle cellule beta, l’HbA1c aggiustata per la dose di insulina e la glicemia», hanno scritto il primo autore Benjamin Udoka Nwosu e colleghi della University of Massachusetts Medical Schoo. «Tuttavia, un tasso di aumento statisticamente significativamente più rapido della HbA1c e valori di HbA1c aggiustati per la dose di insulina nel gruppo placebo ha suggerito un perdita più rapida della funzione residua delle cellule beta, a indicare una protezione della loro funzione fornita dall’integrazione di alte dosi di ergocalciferolo nel gruppo trattato».

Vitamina D2 nei più giovani

I ricercatori hanno condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo che ha confrontato gli effetti dell’ergocalciferolo rispetto al placebo nei bambini e negli adolescenti con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza. Sono stati reclutati 36 giovani di età compresa tra 10 e 21 anni con durata del diabete di tipo 1 inferiore a 3 mesi e un livello di peptide C stimolato maggiore o uguale a 0,2 nmol/l (≥ 0,6 ng/ml).

Dopo una fase di run-in in cui è stato implementato un regime di insulina treat-to-target per 1-2 mesi, i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 50.000 UI di ergocalciferolo una volta alla settimana per 2 mesi, seguiti dalla somministrazione bisettimanale per 10 mesi o placebo. Le visite di follow-up sono state effettuate dopo 3, 6, 9 e 12 mesi, tra le 8 e le 10:30 del mattino dopo un digiuno notturno. I ricercatori hanno raccolto i dati antropometrici, l’emoglobina glicata, i livelli di citochine proinfiammatorie e antinfiammatorie e i dati sul glucosio.

Ridotta progressione del diabete

Il gruppo ergocalciferolo aveva concentrazioni più elevate di 25-idrossivitamina D sierica dopo 6 mesi (P = 0,01) e 9 mesi (P = 0,02) rispetto al placebo. Non sono state osservate differenze tra i due gruppi in termini di pressione sanguigna, z score dell’indice di massa corporea (BMI z), circonferenza della vita, peptide C a digiuno e peptide C stimolato.

Entrambi i gruppi hanno avuto un aumento della HbA1c durante lo studio nell’analisi delle tendenze. Nel gruppo ergocalciferolo l’aumento era dello 0,14% ogni 3 mesi, inferiore all’aumento medio con il placebo (0,46%, P = 0,04). L’HbA1c aggiustata per la dose di insulina era più elevata nel gruppo di trattamento dopo 3 mesi rispetto al placebo (P = 0,05). Il gruppo ergocalciferolo ha avuto un aumento dell’HbA1c aggiustata per la dose di insulina dello 0,3% ogni 3 mesi rispetto a un aumento dello 0,77% con il placebo (P = 0,02). Dopo 12 mesi, il fattore alfa di necrosi tumorale sierico era inferiore nel gruppo ergocalciferolo rispetto al placebo (1,12 vs. 1,32 pg/ml; P = 0,03).

La concentrazione sierica significativamente più bassa di TNF-α, un agente proinfiammatorio, nel gruppo dell’ergocalciferolo è meccanicamente significativa perché suggerisce che la vitamina D potrebbe ridurre l’infiammazione all’inizio del diabete diminuendo le concentrazioni sieriche di TNF-α.

«La supplementazione aggiuntiva di ergocalciferolo ha ridotto in modo statisticamente significativo la concentrazione sierica del fattore alfa di necrosi tumorale e ha attenuato significativamente i tassi di aumento sia della HbA1c che della HbA1c aggiustata per la dose di insulina, suggerendo una protezione della funzione residua delle cellule beta e una remissione parziale nei giovani con diabete di tipo 1 di nuova diagnosi» hanno scritto i ricercatori. «Questo suggerisce che l’ergocalciferolo ha rallentato l’aumento del fabbisogno di insulina migliorando la sensibilità all’insulina in questi pazienti. Sono necessari studi più ampi per quantificare l’effetto della vitamina D sulla sensibilità all’insulina nei giovani con diabete di tipo 1».

Bibliografia

Nwosu BU et al. Ergocalciferol in New-onset Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. J Endocr Soc. 2021 Nov 26;6(1):bvab179.

