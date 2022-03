Spironolattone non aumenta il rischio tumori

Secondo un nuovo studio lo spironolattone non è stato associato ad alcun aumento significativo del rischio di cancro al seno o altri tumori di organi solidi

Lo spironolattone non è stato associato ad alcun aumento significativo del rischio di cancro al seno o altri tumori di organi solidi, secondo i risultati di una revisione sistematica e metanalisi pubblicata sulla rivista JAMA Dermatology.

I risultati sono rassicuranti, hanno riferito gli autori, considerando che il foglietto illustrativo dello spironolattone riporta un avviso della Fda sulla possibile tumorigenicità, basata su studi sugli animali con dosi fino a 150 volte superiori a quelle utilizzate negli esseri umani. Le proprietà antiandrogeniche del farmaco sono alla base del suo uso off-label come trattamento per l’acne, l’idrosadenite, l’alopecia androgenetica e l’irsutismo.

Lo spironolattone, uno steroide sintetico a 17 lattoni, è approvato per il trattamento dell’insufficienza cardiaca, dell’edema e dell’ascite, dell’ipertensione e dell’iperaldosteronismo primario. Viene spesso utilizzato fuori indicazione nelle cure di affermazione del genere ed è incluso nelle linee guida della Endocrine Society come parte dei regimi ormonali per le donne transgender.

Nessuna evidenza di un maggior rischio di tumori

I sette studi ammissibili per la metanalisi hanno esaminato l’insorgenza di cancro in uomini e donne esposti al farmaco, indipendentemente dall’indicazione primaria. Le dimensioni del campione variavano da 18.035 a 2,3 milioni e l’età media in tutti gli studi era di 62,6-72 anni.

Tre studi hanno valutato il cancro al seno e la metanalisi degli effetti casuali non ha evidenziato nessuna associazione statisticamente significativa tra il suo rischio e l’uso di spironolattone rapporto di rischio 1,04).

Non è stata inoltre trovata nessuna associazione significativa tra l’impiego di spironolattone e il rischio di cancro ovarico (due studi), cancro della vescica (tre studi), cancro del rene (due studi), cancro dello stomaco (due studi) o cancro dell’esofago (due studi).

Per il tumore alla prostata, valutato in quattro studi, l’uso del farmaco era associato a un rischio ridotto (RR 0,79).

«Questi risultati dovrebbero farci tirare un sospiro di sollievo, dato che i dermatologi di anno in anno prescrivono sempre più spironolattone per l’acne, l’idrosadenite, l’alopecia androgenetica e l’irsutismo» ha commentato Julie Harper del Dermatology and Skin Care Center di Birmingham, Alabama. «Il farmaco si è dimostrato efficace e sicuro nelle ricerche cliniche ed è conveniente e accessibile per i nostri pazienti, ma l’alert della Fda e le sue proprietà antiandrogene avevano creato preoccupazioni sulla possibilità di esporre chi ne faceva uso a un aumento del rischio di sviluppare cancro al seno».

Gli studi avevano lunghi periodi di follow-up, di 5-20 anni, ma la certezza delle evidenze era bassa e dal momento che molti dei trial includevano per lo più individui più anziani, «potrebbero non essere generalizzati alle popolazioni più giovani, come quelle trattate con spironolattone per l’acne» hanno scritto i ricercatori.

Hanno anche fatto presente di non essere stati in grado di cercare associazioni dose-dipendenti tra spironolattone e rischio di cancro e che gli intervalli di confidenza per tumori più rari come il cancro ovarico erano ampi. «Non possiamo escludere del tutto le possibilità di un aumento significativo del rischio di cancro e sono necessari studi futuri in popolazioni che includono pazienti più giovani e quelli con acne o irsutismo» hanno concluso.

