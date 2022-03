Max Forleo in radio con “Sweet”

Disponibile in rotazione radiofonica “SWEET”, il nuovo singolo di MAX FORLEO, già online dal 19 febbraio sulle piattaforme digitali

Max Forleo scrive una vera e propria poesia con il brano “Sweet”, una dedica ai figli, che sono poi il motore pulsante di tutti i suoi progetti. E, come molti artisti prima di lui, destina proprio a loro questa bellissima ballata fatta di speranze e auguri per il futuro. Ma è proprio l’uso della parola Sweet, che viene usata con l’accezione più forte del termine, a mostrarci una vulnerabilità da genitore: un padre combattuto dalla volontà di proteggere e dalla consapevolezza che nulla potrà fermare il percorso del singolo destinato a commettere errori e a crescere nella propria maniera con proprie opinioni e la propria volontà. La forza dell’inciso entra dirompente attraverso le finestre socchiuse dei cuori dei ragazzi, spalancando i turbamenti racchiusi al loro interno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La mia concezione di genitore non è di un padre autoritario e predicatore. Io preferisco agire secondo un unico principio di libertà di pensiero e di azione. Perchè la nostra libertà finisce solo quando miniamo la libertà di un altro essere vivente. Ed è normale commettere errori e prendere posizioni, ma è l’ammettere gli errori e la possbilità di cambiare idea che rende la vita degna di essere vissuta. Questo è l’unico insegnamento che reputo veramente necessario allo sviluppo sano di una mente aperta.”

Con questo terzo brano tratto che anticipa l’uscita del nuovo album “The Black Curtain”, Max ci porta, ancora una volta, attraverso un percorso che lo ha accompagnato negli ultimi anni e ci rende partecipi di un cammino umano fatto di paure e grandissime emozioni.

Biografia

Max Forleo si interessa alla musica già dall’età di 7 anni, approcciandosi alla chitarra classica e maturando poi interesse anche per pianoforte, batteria, basso e voce. Dal 1998 le prime esperienze live su palchi professionali che lo porteranno poi nel 2003 alla prima produzione discografica con la band da lui formata insieme a Dario Accardi: The Lorean. Con i The Lorean incide due dischi ed un singolo: “the Lorean” (2003), “Morning Freedom” (2008), “Time to Waste” (2010). La musica lo porta sui palchi di tutta Italia (Arena di Milano, Alcatraz, Demode, Stazione Birra, Rock in Roma…) Europa (Londra, Berlino, Amsterdam, Vienna…) e America. Collabora con artisti nazionali e internazionali come TM Stevens (bassista di Prince e James Brown), Richie Kotzen (chitarrista dei Poison e Mr. Big), Iron Butterfly, Kee Marcello (chitarrista degli Europe) e molti altri. Dopo lo scioglimento della band nel 2010, Max Forleo decide di continuare con lo pseudonimo “the Traveller”, spunto tratto dalle colonne sonore scritte chitarra e voce per il cortometraggio “Treno della Memoria”. Con questo pseudonimo Max Forleo incide 5 album: The Traveller (2011), Life

(2012), Uncensored Kingdom par 1/2/3) e diversi featuring sia in ambito Rap che Rock. Lo caratterizza da sempre l’intensissima attività live (circa 100 date annue), ma nel 2016 decide di prendere una pausa. Ritorna sulla scena nel 2018 scrivendo in italiano pubblicando: “Distanze” (2018), “Philos” (2019) e nel 2020 l’album “Alice a Febbraio” di cui ha ottenuto ottime recensioni. Il 2021 lo rivede cantare nella sua lingua preferita: l’inglese. Ad aprile esce il singolo Antarktica. Il suo nuovo singolo, “Promise”, esce in radio e su tutte le piattaforme di streaming dall’1 ottobre 2021.

