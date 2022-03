Lo Straniero & Micle-B: fuori il nuovo album

Lo Straniero & Micle-B online con “Questi giorni”: fuori ora il nuovo joint album firmato dai due artisti siciliani

Esce su tutte le piattaforme digitali QUESTI GIORNI, il nuovo joint album del rapper siciliano Lo Straniero e del producer e polistrumentista Micle-B. Gaetano Napoli (classe ‘93) e Michele Barbara (classe ‘85) sono i nomi che si celano dietro gli alias dei due artisti conterranei, che in questo 2022 danno vita al loro nuovo progetto discografico targato HomeMade Records.

QUESTI GIORNI segue la pubblicazione dell’EP Bene o male del 2020, con il quale il rapper e il producer hanno già dato prova di grande intesa. Ai sei brani che compongono quest’ultimo, tra liriche genuine e sassofoni live sulle note della Black Music, segue oggi un disco di puro hip hop, che si spinge su sfumature neo soul e jazz per un risultato dai tratti chill ma carico di energia.

L’album è arricchito dalle collaborazioni di: Impresentabili (Keep Rollin’), Marta (Questi giorni), Negrè (Straordinario), Chaz e Axel (Non è possibile). In totale, dieci brani per raccontare la quotidianità degli artisti e i loro stati d’animo legati ai momenti più introspettivi.

Lo Straniero, dopo l’esperienza in Siria del Nord testimoniata lo scorso anno nel brano di forte connotazione sociale Onde, si affianca alle sapienti mani di Micle-B per un risultato dalle rime e produzioni ricercate, frutto di una solida passione comune che si riversa in questo nuovo progetto.

E’ online su YouTube anche il videoclip di Dimmi dove sei, singolo estratto dall’album che esprime con ironia tutta la voglia e il bisogno di tranquillità dopo la fine di una relazione.