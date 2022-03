I Gazpacho presentano “Winter Is Never” dal nuovo album “Fireworking At St.Croix”: saranno nuovamente in tour nell’aprile del 2022 con i Pure Reason Revolution

Con l’annullamento del tour dell’album “Fireworker” (2020) dei Gazpacho, la band si è trovata nella difficile situazione di avere uno spettacolo ben preparato e la prospettiva di un lungo periodo di inattività. E’ stata quindi presa la decisione di eseguire un live stream che avrebbe raggiunto dovunque i loro fan e siccome il luogo migliore per realizzare tutto ciò era la propria sala prove nella bellissima Fredrikstad, in Norvegia, è nato Fireworking At St.Croix.

Il video risultante, filmato il 25 ottobre 202, è un viaggio lunatico nel mondo di “The Fireworker”. Nessuna correzione, nessuna abbellimento, nessuno spettacolo di luci e niente. Nemmeno il catering. Solo la pura interpretazione della musica con qualche sorpresa per i fedelissimi che seguono la band da più tempo.

Per l’uscita fisica di Fireworking At St. Croix, lo stream originale è stato completamente rieditato ed espanso con 30 minuti di materiale aggiuntivo non incluso nella trasmissione originale, il tutto remixato nel glorioso surround sound 5.1. L’edizione Blu-Ray contiene anche 2 ore e mezzo di materiale bonus tra cui video promozionali, interviste e un concerto extra girato per l’ultima data del Soyuz Tour nel 2019.

I Gazpacho saranno nuovamente in tour nell’aprile del 2022 con i Pure Reason Revolution, queste le date:

Venerdì 8 aprile – Club Cann (Stoccarda)

Sabato 9 aprile – Colos-Saal (Aschaffenburg)

Domenica 10 aprile – Columbia Theater (Berlino)

Lunedì 11 aprile – Die Kantine (Colonia)

Mercoledì 13 aprile – Mezz (Breda)

Giovedì 14 aprile – Hedon (Zwolle)

Sabato 16 aprile – Petit Bain (Parigi)

Domenica 17 aprile – EartH Theatre (Londra)

I Gazpacho sono:

Thomas Andersen – keyboards, programming

Jan-Henrik Ohme – vocals

Jon-Arne Vibo – guitars

Mikael Krømer – violin, additional guitars

Kristian “Fido” Torp – bass

Robert R Johansen – drums

Segui i Gazpacho:

https://www.facebook.com/Gazpacho.Official.BandPage