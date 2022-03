“Due cocciuti per la danza” su Rai Premium: la trama del film

In prima visione assoluta su Rai Premium “Due cocciuti per la danza”: la trama della commedia diretta dal regista tedesco Thomas Kronthaler

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) trasmette, mercoledì 30 marzo alle 21.20, la commedia, in prima visione assoluta, “Due cocciuti per la danza”. Un film diretto dal regista tedesco Thomas Kronthaler e interpretato da Herbert Knaup, Uwe Ochsenknecht e Andrea L’Arronge. Un insolito atto di amicizia riunisce l’artista esausto Hans Rückert e il pedante pensionato Joachim Schiller. I vecchi rivali dovrebbero unirsi per aiutare la loro ex Isotta. Dopo anni di silenzio la donna chiede ai due attempati signori di gestire la sua scuola di ballo per poter recuperare da una gamba rotta. Quello che Hans e Joachim non sospettano è che l’astuta Isotta li vuole usare per raggiungere i propri scopi.