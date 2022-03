Veronica Villa torna con “Sola nell’universo”

Fuori il primo singolo di VERONICA VILLA per l’etichetta riminese Yourvoice Records: “Sola nell’universo” è su tutti i digital stores

SOLA NELL’UNIVERSO è il primo singolo di VERONICA VILLA, fuori per l’etichetta riminese Yourvoice Records su tutti i digital stores.

Quando non c’è nessun rumore attorno, si torna ad ascoltare noi stessi. E allora si ritrovano tutti quei motivi che ci hanno portato ad essere quello che siamo diventati.

“SOLA NELL’UNIVERSO” parla proprio di uno di questi momenti. Veronica Villa, riccionese doc, al suo debutto discografico, sa interpretare magnificamente questo breve e affascinante viaggio interiore, attraverso una voce delicata ma decisa, in bilico fra la sonorità pop e quella lirica. A rendere ancora più suggestivo il brano, la presenza sempre magica del violino di Federico Mecozzi.

“SOLA NELL’UNIVERSO”, scritto da Marco Giorgi per Yourvoice Records, è il primo brano di un progetto più ampio e di largo respiro che vedrà affiancare a Veronica Villa musicisti e virtuosi italiani e internazionali. Un progetto che vuole essere una fusione equilibrata fra la musica pop e la musica strumentale, fra melodie cantabili e la scoperta di nuove e affascinanti sonorità.

BIO

VERONICA VILLA inizia giovanissima i suoi studi presso la Musical Academy di Riccione sotto la direzione artistica di Gino Landi.

Veronica è da sempre stata attratta da contaminazioni fra i vari generi, tanto che consegue la laurea in canto Rinascimentale e Barocco (triennale presso il Conservatorio Rossini di Pesaro e magistrale presso il Conservatorio Maderna di Cesena), senza mai allontanarsi dalla musica pop. Nel 2015 infatti arriva in semifinale a Deejay On Stage con la canzone “La Caramella”. Nel 2019 viene scelta nel ruolo di Euridice, Speranza ed Eco nel “L’Orfeo nel metrò”, una produzione in collaborazione con la scuola Civica Abbado di Milano e il Teatro Ponchielli di Cremona.

A natale 2020 è protagonista e voce del videoclip natalizio di Riccione rivisitando il brano di Judy Garland “Over the rainbow”. Nell’estate 2021 inizia un tour per la Croce-Rossa insieme ad Enzo Iacchetti e Sabrina Ganzer.