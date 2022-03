“Qualcosa cambierà”: fuori il brano di Alessandro Liberini

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Qualcosa cambierà”, il nuovo singolo di Alessandro Liberini

“Qualcosa cambierà” è un brano energico di denuncia e speranza che non ha la pretesa di essere una guida, un manuale del buon abitante del mondo. E’ un concetto che è insito in ognuno di noi, almeno in ognuno di quelli che pensa ci sia sempre modo di poter fare in meglio, partendo da sé stessi per arrivare a una collettività. E’ un pezzo rock pop diretto, come le parole che accompagnano la musica. Potrebbe sembrare un brano nato in questo periodo, ma la sua stesura precede la pandemia.

In un mondo di gente pronta a puntare il dito, a giudicare e condannare, spesso ci si dimentica di guardarsi intorno, o ancora meglio allo specchio. I grandi cambiamenti sono la somma di tante piccole cose, e cambiare sé stessi, ciò che ci circonda, è un punto d’inizio per rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere … “qualcosa da cambiare , migliorare , basta farlo intorno a sè” (cit.).

“Qualcosa cambierà è un brano diretto sia sul piano della musica che del testo. La cassa dritta, senza nessuno intro musicale… subito arrivano le parole e la voce, a sottolineare che anche questa è solo una canzone, e come tale non vuole essere altro, senza però rinunciare al gusto e alla libertà di esprimersi e sognare, così come la musica ci concede.” Racconta l’artista a proposito del brano.

Il videoclip di “Qualcosa cambierà” è stato girato e diretto da Trilathera (tra i suoi ultimi lavori troviamo anche i videoclip di Fabrizio Moro e Negramaro). Alessandro e la sua band suonano in un teatro, l’illuminazione è soffusa, come se ci si trovasse in un non luogo, mentre scorrono immagini alla tv, che contrastano il messaggio positivo delle parole, rappresentative in modo generico di tutto ciò che in realtà andrebbe cambiato e che vengono filtrate dagli occhi stupiti di un bambino, simbolo della speranza di un futuro migliore.

Biografia

Alessandro Liberini, cantautore romano cresciuto tra i migliori cantautori nostrani e il rock internazionale. Non appena imparati i primi accordi di chitarra, si dedica alla scrittura di brani originali, vivendo la musica come un mezzo per raccontare e far vivere le proprie emozioni, quello che vive e vede intorno a sé. Nel 2012 pubbica il brano “2012”, il cui videoclip vincerà l’edizione del Tour Music Fest 2013 come miglior video di un artista emergente. Si esibisce negli anni successivi dal vivo nei migliori club romani e dintorni, proponendo in scaletta i suoi brani originali, fino ad arrivare ad esibirsi nel 2019 al Teatro Ariston di Sanremo, per le semifinali di Sanremo Rock . Nel 2020 pubblica il singolo “Mai più”, ottenendo consensi e passaggi radiofonici, il cui videoclip viene realizzato con Studio Zabalik (Rai – Sky – PIIGS MOVIE).

Per il 2022 sono in serbo diverse uscite, anticipate dal nuovo singolo “Qualcosa cambierà”.