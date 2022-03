“La stanza delle meraviglie” su Rai Movie: ecco la trama

Stasera su Rai Movie “La stanza delle meraviglie”: la trama del film in prima visione per il ciclo “Il Vizio del cinema”

Tratto dall’omonimo romanzo illustrato di Brian Selznick, il film “La stanza delle meraviglie”, diretto da Todd Haynes, è in programma martedì 29 marzo alle 21.10 su Rai Movie (canale 24) per il ciclo “Il Vizio del cinema”.

È la storia di Ben e Rose, due bambini sordi, nati e vissuti in epoche diverse, più precisamente a distanza di cinquant’anni. Cosa li accomuna? Il desiderio di una vita diversa, migliore rispetto alla propria. Rose abita nel New Jersey del 1927, tenuta isolata dai coetanei e dal resto del mondo da un padre eccessivamente protettivo, e sogna di incontrare una celebre attrice del cinema muto di cui raccoglie foto e ritagli di giornale in un album.

Ben abita nel Minnesota del 1977 e sogna di incontrare il padre che non ha mai conosciuto. Le loro storie scorrono parallele, legate da una misteriosa connessione, finché una serie di coincidenze li farà incontrare nella magica cornice di New York, città che per entrambi rappresenta il simbolo di una rinascita, di una nuova vita.

Protagonisti nei panni di Ben e Rose sono i giovanissimi attori Oakes Fegley e Millicent Simmonds. Inseparabile amico di Ben è il piccolo Jamie che ha il volto di Jaden Michael. Accanto ai tre giovanissimi attori nei panni dell’attrice Lillian Mayhew e di Rose adulta, Julianne Moore. Il cast si completa con Cory Michael Smith, Tom Noonan e Michelle Williams.