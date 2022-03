Il concerto di Allie X è posticipato a ottobre 2022

Musica: il concerto di Allie X al Briko di Milano, previsto per il 30 marzo, è posticipato al 7 ottobre 2022

A causa della situazione attuale, il concerto previsto per il 30 marzo è posticipato a ottobre.

*NUOVA DATA

7 OTTOBRE – BIKO – MILANO

«Devo rimandare le mie date europee. Non pensavo davvero che avrei dovuto farlo, e ho aspettato più a lungo di altri perché speravo di evitarlo. Mi dispiace davvero tanto. Grazie per la vostra pazienza, questo è stato un momento davvero impegnativo per tutti noi della musica dal vivo, ma penso che ci siamo quasi. Non vedo l’ora di condividere il mio spettacolo con voi!»

I biglietti già acquistati rimangono validi.

In alternativa, è possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.