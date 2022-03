Trading online: è allarme truffe, ecco come trovare piattaforme autorizzate

Le piattaforme di trading hanno dato un forte impulso alla crescita del settore degli investimenti online: la possibilità di interfacciarsi direttamente con i mercati finanziari senza dove ricorrere alle tradizionali figure d intermediazione –Banche, Poste, Consulenti-, rappresenta di certo un plus. Come spesso accade però lo sviluppo di un fenomeno di massa porta con sé fastidiosi effetti collaterali, che nel caso specifico sono rappresentati dalle truffe perpetrate ai danni dei risparmiatori. Non passa giorno in cui un organo di stampa non rilanci notizie, riportanti raggiri attuati soprattutto attraverso canali online, come quello abbastanza recente subito da un’anziana signora che ha visto sfumare in pochissimo tempo tutto il proprio capitale. La donna aveva investito in asset digitali, per creare una rendita da destinare a figli e nipoti, ma nel chiedere la liquidazione delle posizioni si è resa conto di aver esaurito completamente le disponibilità.

Questa premessa può essere di aiuto a tutti coloro che sono in procinto di strutturare un piano di investimento, servendosi del canale di negoziazione appena introdotto. Il primo passo da compiere, quindi, è quello di scegliere con attenzione piattaforme per il trading online sicure e autorizzate, rilasciate da intermediari solidi e trasparenti. Una società in possesso di tali requisiti, per erogare i propri servizi in una determinata area geografica, deve essere provvista di specifiche licenze rilasciate dagli Organi di Vigilanza competenti. La verifica delle autorizzazioni è abbastanza semplice: è sufficiente, infatti, accedere sulle pagine istituzionali delle Commissioni di Controllo e, successivamente negli appositi elenchi in cui figurano gli intermediari abilitati e la matricola di iscrizione.

Intermediari finanziari: requisiti a cui fare attenzione

Naturalmente le società di intermediazione hanno diversi obblighi, previsti dalla normativa, nei confronti dei propri utenti. I conti sottoscrivibili dai clienti devono essere segregati: i fondi versati, infatti, sono destinati a giacere in una banca depositaria al fine di non creare commistione fra gli stessi e gli asset dell’intermediario. Tale accorgimento è essenziale per tutelare il capitale degli investitori in caso di insolvenza del soggetto finanziario, che sempre e comunque ha l’obbligo di garantire il saldo del rapporto entro certi limiti, previsti dalla legge.

Alcune società rafforzano addirittura questi meccanismi, sottoscrivendo assicurazioni aggiuntive con compagnie private; inoltre i soggetti operanti nell’area ESMA devono garantire il saldo zero sul conto dei retailer nel caso in cui un margin call assorba un capitale superiore a quello depositato.

Come alimentare un conto trading

È opportuno ricordare che tutte le transazioni, disposte per alimentare un conto trading, sono da effettuare con mezzi di pagamento tracciabili: il più comune ovviamente è il bonifico sepa, ma alcuni intermediari finanziari consentono di utilizzare altri sistemi, ad esempio sui broker online sono ammessi versamenti con carta di credito o con wallet –PayPal, Skrill, Neteller-; ovviamente il beneficiario della transazione sul rapporto per gli investimenti online deve coincidere con l’intestatario del rapporto sorgente o almeno deve essere presente un riferimento dello stesso nelle specifiche dell’ordine.

Broker online e servizi di formazione

Infine bisogna sempre diffidare da chi spinge gli utenti ad alimentare subito il conto trading senza almeno testare una demo o chi spinge ad iniziare ad operare con fondi reali, pur non avendo alcuna competenza. I migliori broker online credono molto nell’aspetto formativo in quanto un utente resiliente nel tempo diventa una fonte di reddito per la società stessa.

Quindi è nell’interesse dell’intermediario che gli investitori non azzerino del tutto i propri depositi, anzi di solito nei loro servizi sono presenti strumenti di supporto proprio per aiutare gli iscritti nella costruzione di una strategia in grado di generare buoni risultati. Gli utenti possono contare a titolo gratuito sulla disponibilità di guide e manuali, di video tutorial e webinar e persino di sessioni di coaching dal vivo con professionisti del settore, i quali mettono le proprie competenze al servizio dell’intermediario.