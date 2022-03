Tommaso Zorzi in libreria con “Parole per noi due”

Dal 29 marzo in libreria “Parole per noi due”: Tommaso Zorzi firma il secondo romanzo che sarà presentato in giro per l’Italia

Si chiama ‘Parole per noi due’, il secondo romanzo firmato da Tommaso Zorzi in arrivo il prossimo 29 marzo e già disponibile in pre-order. Nato dalla voglia di esplorare il concetto per cui è meglio raccontare di amori impossibili piuttosto che combattere per questi, “il libro narra la storia di due ragazzi che cercano di evadere dalla loro realtà, ognuno per motivi diversi e in maniera diversa e questa voglia di evasione li farà incontrare nel romanzo”, ha detto emozionato Zorzi nelle sue storie. “Non vedevo l’ora di condividere questa cosa perché mi piace scrivere libri, è il mio secondo romanzo e ci ho messo tanto impegno”.

‘Parole per noi due’ sarà presentato da Tommaso Zorzi alla Mondadori di Milano il 29 marzo poi arriveranno le date di Torino, Bologna, Roma e Napoli.

“‘Parole per noi due’ è la strofa di una canzone scritta da Giuliano Sangiorgi con la collaborazione di Elisa, ‘Basta così’, che rappresenta molto la storia dei due protagonisti, è una canzone meravigliosa ed è un omaggio a Giuliano Sangiorgi”, ha spiegato l’influencer. Nel romanzo, Zorzi tratta temi come l’omofobia e la morte affiancati da “una visione dell’amore più consapevole e quindi più cinica”.

‘Parole per noi due’, la trama

Stefano è in crisi, ha perso il suo lavoro. È stanco delle serate a Porta Venezia e del sesso occasionale, anche se per il suo miglior amico Filippo c’è un’unica soluzione a tutto: scopare di più. Fosse così facile basterebbe passare la giornata su Grindr. Ma Stefano vuole di più sia dalla sua vita sia dall’amore. Per questo decide di mollare tutto, dai gin tonic al suo piccolo appartamento, per inseguire il suo sogno: trasformare in un bed and breakfast la casa di sua nonna arroccata in un paesino sul Passo della Cisa.

Ma si sa, tra il dire e il fare… La vita in montagna non è facile per un milanese doc come Stefano. Anche se a renderla un po’ meno complicata c’è Riccardo, che ha tutto: è bello, intelligente, profondo, produce un formaggio buonissimo. Ma ovviamente c’è un ma: Riccardo ha una ragazza, anche se emana innegabili gay vibes.

In Parole per noi due Tommaso Zorzi racconta, con leggerezza e ironia, due giovani vite e un amore apparentemente impossibile. Due esistenze irrisolte che però, proprio grazie a un sentimento vero e irrinunciabile, potranno trovare la strada per diventare finalmente se stesse.