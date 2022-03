Su Rai 1 nuovi episodi dello “Studio Battaglia”

Su Rai 1 in prima serata nuovo appuntamento con lo “Studio Battaglia”, la serie con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi

Aprire la porta dello “Studio Battaglia” significa rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione. Il cuore del racconto del legal dramedy, in onda su Rai 1 lunedì 28 marzo alle 21.25, è costituito dalle donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa, con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi.

Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa.