“Spunta Blu” è il nuovo singolo de Il Conte Biagio

Disponibile nelle radio e su tutti i Digital Stores “Spunta Blu“, il nuovo singolo de Il Conte Biagio che porta la firma dell’etichetta Dischi Milano

Il Conte Biagio è un cantautore classe 1989 originario di Palomonte: una timida anima delle feste milanesi con gli occhiali tondi, un moderno Lucio Battisti con la giacca a vento. Nel 2017 pubblica “Occhiali a specchio“, singolo accompagnato da un video dove lo stesso Conte Biagio spacca i telefoni passanti, finendo persino sul noto Daily Mirror che ha ripreso il video ed intervistato il cantautore. Segue la pubblicazione dei singoli “Università“, “Sigaretta” e “Le Stelle“. Nel 2021, reduce dalla pandemia, il Conte Biagio realizza il suo personalissimo Secret Tour esibendosi in diversi locali di Milano, annunciando di giorno in giorno la venue sul proprio profilo di Instagram e la location del live solo a pochi spettatori il giorno stesso dell’evento. Nel corso della sua carriera ha tenuto piu’ di 200 concerti in tutta Italia e partecipato a importanti rassegne e Festival tra cui Villa Ada Roma, Primo Maggio università di Cosenza, Meeting del Mare Camerota, Wow al Magnolia di Milano. Del 2019 la partecipazione su Sky1 alla prima puntata di Xfactor.

Nella primavera 2022 è prevista l'uscita del nuovo album per l'etichetta Dischi Milano. Il brano, anticipato dal Videoclip di Stefano Poletti è un nuovo capitolo che anticipa l'album de Il Conte Biagio in uscita in primavera! Spunta blu è una canzone sfacciatamente Pop con un testo pieno di figure retoriche e metafore. Nel sound si sente l'indie degli ultimi anni, Calcutta, Giorgio Poi, Fulminacci e quella ripresa di un certo mondo '80 ridisegnato. La sezione ritmica fa invece pensare agli oltreoceano MGMT e ai Metronomy.

Un brano ricercato e allo stesso tempo colorato che vede, non a caso, per l’artwork la collaborazione di Tarsila Shubert street artist che vive tra California, Bahia e Dubai e che da anni espone le sue opere in tutto il mondo.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3t5IoWT